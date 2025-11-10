Пресс-служба мадридского «Реала» сообщила о травме полузащитника Федерико Вальверде. Футболист травмировался в матче против «Райо Вальекано» в 12-м туре Ла лиги.

Федерико Вальверде globallookpress.com

«По результатам обследования, проведенного сегодня медицинскими службами мадридского Реала, у нашего игрока Федерико Вальверде диагностировано повреждение полуперепончатой мышцы правой ноги. За его выздоровлением будут следить»﻿, — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте клуба.

Мадридский «Реал» после 12 туров Ла Лиги занимает первое место в турнирной таблице с 31 очком, опережая «Барселону» на три очка.​