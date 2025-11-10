Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает наставника «Спартака» Деяна Станковича не самым сильным мотиватором.

Деян Станкович globallookpress.com

«Станкович всегда проваливает первый тайм. Это говорит о том, что он плохо знает и своих, и чужих игроков. В общем, он неплохой тренер, ко второму тайму справляется. Но мотиватором изначально он не является. Смена Станковича? Когда россияне играли, знал все, что происходит внутри "Спартака". Сейчас иностранцы, знаю меньше. Но суть в том, что если брать тренера, то уже к тем игрокам, которые уже есть», — сказал Тарпищев «СЭ».

В 15-м туре красно-белые на выезде переиграли «Ахмат» (2:1). Оба мяча забил аргентинский вингер Пабло Солари. Пока «Спартак» с 25 очками после первого круга идет шестым в таблице РПЛ.