Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает наставника «Спартака» Деяна Станковича не самым сильным мотиватором.

Деян Станкович
Деян Станкович globallookpress.com

«Станкович всегда проваливает первый тайм.  Это говорит о том, что он плохо знает и своих, и чужих игроков.  В общем, он неплохой тренер, ко второму тайму справляется.  Но мотиватором изначально он не является.  Смена Станковича?  Когда россияне играли, знал все, что происходит внутри "Спартака".  Сейчас иностранцы, знаю меньше.  Но суть в том, что если брать тренера, то уже к тем игрокам, которые уже есть», — сказал Тарпищев «СЭ».

В 15-м туре красно-белые на выезде переиграли «Ахмат» (2:1).  Оба мяча забил аргентинский вингер Пабло Солари.  Пока «Спартак» с 25 очками после первого круга идет шестым в таблице РПЛ.