Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов считает, что некоторых российских стадионах поля по качеству значительно лучше, чем в испанской Примере и итальянской Серии А.

Максим Митрофанов globallookpress.com

«Мы постоянно слышим, что наш футбол какой‑то не такой. Но если разложить по разным показателям и сравнить с тем, что мы считаем хорошими показателями в Европе, то многие очень удивятся. У нас и поля уже давно сильно лучше, чем на многих стадионах в Италии и Испании. И так далее. Как говорится, мы долго запрягаем, но… но делаем всё качественно», — сказал Митрофанов «Матч ТВ».

В 15-м туре РПЛ «Крылья Советов» и «Зенит» сыграли вничью со счетом 1:1. За два дня до встречи комиссия РПЛ провела детальную проверку поля стадиона «Самара Арена» и выявила, что качественные характеристики футбольного поля соответствовали стандартам.