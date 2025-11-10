Недавний новичок «Оренбурга» Иван Игнатьев рассказал о сложностях адаптации в своем клубе и прокомментировал нынешний уровень РПЛ.

Иван Игнатьев globallookpress.com

«Не скажу, что в РПЛ что-то изменилось, пока меня не было. Всё точно так же. Однако адаптация требуется в любом случае — я же в новой для себя команде: новые требования, новые партнёры. На это всегда требуется время. Всё равно нужно время, чтобы я начал понимать партнёров, а они меня. Я считаю, что моя адаптация в "Оренбурге" ещё продолжается», — сказал Игнатьев «Чемпионату».

26-летний нападающий вернулся в России в августе 2026 года из алжирской «Кабилии». Ранее в РПЛ Игнатьев играл за «Краснодар», «Рубин», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Сочи».