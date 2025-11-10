В 18-м туре Первой лиги «Челябинск» одержал победу над «Уфой» со счетом 2:1 на своем поле.

Футбольный клуб «Челябинск» globallookpress.com

Открыть счет в матче удалось полузащитнику «Уфы» Залимхану Юсупову уже на четвертой минуте. Однако на 25-й минуте Рамазан Гаджимурадов сравнял результат, а в начале второго тайма, на 63-й минуте, он оформил дубль и принес победу своей команде.

Несмотря на то, что «Уфа» с третьей минуты играла в численном большинстве после удаления защитника «Челябинска» Хетага Кочиева, хозяева смогли выстоять и забить два гола.

Статистика матча 8 Удары в створ 2 2 Удары мимо 8 55% Владение мячом 45% 6 Угловые удары 3

После этого матча «Челябинск» занимает седьмую позицию в турнирной таблице Первой лиги с 28 очками по итогам 18 матчей. «Уфа» расположилась на 13-м месте, имея в активе 19 очков.