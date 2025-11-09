Матч 15-го тура чемпионата Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Зенитом» завершился ничьей со счетом 1:1.

Фернандо Костанца globallookpress.com

В начале второго тайма полузащитник самарской команды Фернандо Костанца открыл счет в игре, а на 56-й минуте нападающий «Зенита» Максим Глушенков сравнял результат.

Статистика матча 2 Удары в створ 5 4 Удары мимо 4 36% Владение мячом 64% 5 Угловые удары 6 2 Офсайды 0 28 Фолы 9

После 15 матчей «Крылья Советов» под руководством Магомеда Адиева набрали 14 очков и занимают 13-ю позицию в таблице. «Зенит» под руководством Сергея Семака заработал 30 очков и находится на третьем месте.

В следующем туре «Крылья Советов» сыграют с «Ростовом» 23 ноября, а «Зенит» — с «Пари НН» тоже 23 ноября.