Мадридский «Реал» временно заморозил переговоры о продлении контракта с немецким защитником Антонио Рюдигером, сообщает Marca. Причиной стала мышечная травма, которую получил 32-летний футболист.

Антонио Рюдигер globallookpress.com

Переговоры между сторонами начались несколько месяцев назад. Клуб и игрок уже обсудили основные финансовые параметры соглашения и выразили взаимную заинтересованность в подписании нового контракта.

Текущее соглашение Рюдигера с мадридцами рассчитано до лета 2026 года. Немец присоединился к «Реалу» в 2022 году и с тех пор успел выиграть с командой Лигу чемпионов и чемпионат Испании. В нынешнем сезоне защитник провёл за «сливочных» лишь один матч.