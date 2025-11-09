В воскресенье, 9 ноября, «Рома» примет «Удинезе» в матче 11-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 20:00 мск. Следить за ходом игры можно в нашем онлайне.

15' Не прошла передача Соле вразрез в штрафную, прервал ее защитник, а могло быть очень опасно.

13' Коне пробивал с пределов штрафной, но удар у него не вышел и мяч прилетел в руки Окойе.

12' В центре поля преимущественно находится мяч. Не спешат команды идти вперед.

10' Угловой от «Ромы». Дважды подряд вынесли мяч из своей штрафной защитники «Удинезе».

08' Пока что в плане позиционных атак и моментов у команд вообще ничего нет, но мячом владеет «Рома».

06' Эрмосо скидывал в центр после подачи со штрафного, но защитник был первым на мяче и вынес его.

Статистика матча 0 Удары в створ 3 2 Удары мимо 3 57 Владение мячом 43 1 Угловые удары 0 1 Офсайды 1 3 Фолы 1

05' Рукой играет Бертола. Опасный штрафной для «Ромы».

03' Все нормально с Кабаселе, продолжит он встречу.

02' Кабаселе оказывают помощь врачи после столкновения со своим же партнером команде.

01' «Удинезе» развел мяч с центра поля. Игра стартовала.

До матча

20:00 Команды вышли на поле. Сейчас все начнется.

19:55 Главным арбитром данной встречи будет Джузеппе Коллу.

19:50 У обеих команд есть проблемы с составом. В «Роме» не могут играть Анхелиньо, Бэйли, Бове, Дибала и Фергюсон, а у «Удинезе» — Миллер и Кристенсен.

19:40 Соперники проведут встречу на стадионе «Олимпико» в Риме. Он вмещает 70 634 человека.

19:30 Стартует наш онлайн традиционно — со стартовых составов:

«Рома»: Свилар, Манчини, Н'Дика, Эрмосо, Челик, Кристанте, Коне, Уэсли, Суле, Пеллегрини, Довбик.

«Удинезе»: Окойе, Соле, Кабаселе, Бертола, Заноли, Камара, Атта, Карлстром, Эккеленкамп, Букса, Дзаньолов.

«Рома»

Римляне сейчас находятся в борьбе за чемпионский титул. «Волчица» в настоящий момент имеет в своем активе 21 очко. Команда из Рима занимает четвертое место в турнирной таблице, но при это отстает от лидирующего «Наполи» всего лишь на один балл. За десять проведенных встречи римский коллектив пропустил меньше всех в лиге — всего пять мячей, но и забил при этом всего лишь десять мячей.

В прошлом туре «Рома» на выезде проиграла «Милану» (0:1), а вот до этого же смогла победить «Парму» (2:1) и «Сассуоло» (1:0). В целом же, у подопечных Джан Пьеро Гасперини все матчи идут примерно равными и постоянно одна из команд побеждает в один мяч.

Также «Рома» выступает в Лиге Европы. Там она выиграла у «Ниццы» (2:1) и «Рейнджерс» (2:0), но проиграла «Лиллю» (0:1) и «Виктории» (1:2). В итоге римляне сейчас имеют в своем активе шесть очков. Команда из столицы Италии находится на 18-й строчке в турнирной таблице второго по престижности еврокубка.

«Удинезе»

Команда из Удине является крепким середняком текущего сезона Серии А. Фриульцы в прошлой кампании финишировали на 12-й строчке, а сейчас же идет пока что девятыми. За десять туров «черно-белые» смогли набрать 15 зачетных баллов. За это время «маленькие зебры» смогли 12 раз поразить ворота соперника и 15 раз пропустили в свои.

В прошлых турах «Удинезе» победил «Аталанту» (1:0), но проиграл «Ювентусу» (1:3). Сложный календарь у подопечных Косты Руньяича. А вот до этого «Удинезе» также выиграл у «Лечче» (3:2) и сыграл вничью с «Кремонезе» (1:1) и «Кальяри» (1:1). Также команда продолжает борьбу в Кубке Италии. «Удинезе» уже успел пройти «Каррарезе» (2:0) и «Палермо» (2:1).

Личные встречи

В прошлом сезоне «Рома» одержала две победы над «Удинезе». В Риме со счетом 3:0, а в Удине с результатом 2:1. В целом же «Рома» выиграла пять последних очных матча, а последняя победа «Удинезе» была еще 2 июля 2020 года.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч «Рома» — «Удинезе» с коэффициентом 2.07.