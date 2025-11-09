ставка за 2.07, прогноз на матч Серии А 9 ноября 2025 года

9 ноября в 11-м туре чемпионата Италии сыграют «Рома» и «Удинезе». Начало встречи — 20:00 мск.

«Рома»

Турнирное положение: Римская команда расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 21 балл.

В активе «Ромы» семь побед и три поражения при десяти забитых и пяти пропущенных мячах.

Последние матчи: в крайнем поединке команда обыграла шотландский «Рейнджерс» в Лиге Европы со счетом 2:0.

До этого «Рома» проиграла «Милану» в чемпионате со счетом 0:1 и обыграла «Парма» со счетом 0:2.

В последних пяти матчах команда три победы и два поражения при шести забитых и четырех пропущенных мячах.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: травмировано четверо: Эван Фергюсон, Леон Бэйли, Пауло Дибала и Эдоардо Бове.

Состояние команды: «Рома» после победы в Лиге Европы готова вновь включиться в борьбу за лидерство в чемпионате. Отметим, что команда на протяжении 14-ти матчей завершает игры только победой или поражением.

«Удинезе»

Турнирное положение: «Удинезе» занимает девятую строчку в таблице Серии А, набрав 15 очков.

В активе команды четыре победы, три матча вничью и два поражения при 12-ти забитых и 15-ти пропущенных мячах по сезону.

Последние матчи: последний матч команда провела удачно. «Удинезе» минимально обыграл «Аталанту» (1:0).

Ранее был проигрыш «Ювентусу» со счетом 1:3 и тяжелая победа над «Лечче», завершившаяся победой «Удинезе» со счетом 3:2.

В пяти крайних матчах команда проиграла лишь один раз и по два раза свела матч вничью и выиграла. Разница мячей на этом отрезке — 7:7.

Не сыграют: травмирован защитник Томас Кристенсен и нападающий Кинан Дейвис.

Состояние команды: Если описать футбол «Удинезе» одним словом, то им бы стало прилагательное «крепкий». Команда показывает характер в каждом матче и в семи поединках к ряду забивает мяч в ворота соперника.

Статистика для ставок

«Удинезе» потерпел лишь одно поражение в пяти последних матчах

«Рома» не знает ничейных матчей в 14-ти поединках к ряду

Обе команды выиграли свой последний матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Рома» дают 1,58, а на «Удинезе» — 6,20, ничью букмекеры оценивают в 4,10.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,78, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,98.

Прогноз: Ожидаем, что в матче обе команды смогут порадовать забитыми мячами. Это будет оснавная ставка.

2.07 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Рома» — «Удинезе» позволит вывести на карту выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.07.

Прогноз: Можно сыграть на количестве мячей в игре.

2.70 ТБ 3 в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.70 на матч «Рома» — «Удинезе» позволит вывести на карту выигрыш 1700₽, общая выплата — 2700₽

Ставка: ТБ 3 в матче за 2.70.