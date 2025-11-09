9 ноября в 11-м туре чемпионата Италии сыграют «Рома» и «Удинезе». Начало встречи — 20:00 мск.
«Рома»
Турнирное положение: Римская команда расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 21 балл.
В активе «Ромы» семь побед и три поражения при десяти забитых и пяти пропущенных мячах.
Последние матчи: в крайнем поединке команда обыграла шотландский «Рейнджерс» в Лиге Европы со счетом 2:0.
До этого «Рома» проиграла «Милану» в чемпионате со счетом 0:1 и обыграла «Парма» со счетом 0:2.
В последних пяти матчах команда три победы и два поражения при шести забитых и четырех пропущенных мячах.
Не сыграют: травмировано четверо: Эван Фергюсон, Леон Бэйли, Пауло Дибала и Эдоардо Бове.
Состояние команды: «Рома» после победы в Лиге Европы готова вновь включиться в борьбу за лидерство в чемпионате. Отметим, что команда на протяжении 14-ти матчей завершает игры только победой или поражением.
«Удинезе»
Турнирное положение: «Удинезе» занимает девятую строчку в таблице Серии А, набрав 15 очков.
В активе команды четыре победы, три матча вничью и два поражения при 12-ти забитых и 15-ти пропущенных мячах по сезону.
Последние матчи: последний матч команда провела удачно. «Удинезе» минимально обыграл «Аталанту» (1:0).
Ранее был проигрыш «Ювентусу» со счетом 1:3 и тяжелая победа над «Лечче», завершившаяся победой «Удинезе» со счетом 3:2.
В пяти крайних матчах команда проиграла лишь один раз и по два раза свела матч вничью и выиграла. Разница мячей на этом отрезке — 7:7.
Не сыграют: травмирован защитник Томас Кристенсен и нападающий Кинан Дейвис.
Состояние команды: Если описать футбол «Удинезе» одним словом, то им бы стало прилагательное «крепкий». Команда показывает характер в каждом матче и в семи поединках к ряду забивает мяч в ворота соперника.
Статистика для ставок
- «Удинезе» потерпел лишь одно поражение в пяти последних матчах
- «Рома» не знает ничейных матчей в 14-ти поединках к ряду
- Обе команды выиграли свой последний матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Рома» дают 1,58, а на «Удинезе» — 6,20, ничью букмекеры оценивают в 4,10.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,78, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,98.
Прогноз: Ожидаем, что в матче обе команды смогут порадовать забитыми мячами. Это будет оснавная ставка.
Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.07.
Прогноз: Можно сыграть на количестве мячей в игре.
Ставка: ТБ 3 в матче за 2.70.