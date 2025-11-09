По информации Sport.es, «Милан» проявляет интерес к нападающему «Барселоны» Роберту Левандовскому.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Итальянский клуб испытывает трудности с реализацией моментов и рассматривает вариант усиления линии атаки классическим центрфорвардом. Главный тренер Массимилиано Аллегри, по данным источника, хотел бы видеть 37-летнего поляка в своей команде.

Тем не менее, переход пока выглядит малореалистичным — Левандовски намерен отработать контракт с «Барселоной», рассчитанный до 30 июня 2026 года. Неизвестно, будут ли стороны продлевать соглашение, однако сам форвард готов дождаться подходящего момента.

Отмечается, что руководство «Милана» уже провело встречу с агентом игрока Пини Захави, на которой обсуждалась возможная сделка.

В текущем сезоне Роберт Левандовский забил четыре гола в 11 матчах за каталонский клуб.