Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек прокомментировал слухи о возможной краткосрочной аренде нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

Лионель Месси globallookpress.com

«Говорите про Месси? Нам удалось сохранить костяк команды, выигравшей три чемпионата подряд. Всё, что мы делаем, остаётся в рамках наших финансовых возможностей. Вот почему теперь нас могут спрашивать о Месси», — приводит слова Озбека The Touchline.

Напомним, что регулярный сезон в МЛС завершился в октябре, а плей-офф продлится до начала декабря. Следующий сезон стартует в марте 2026 года.