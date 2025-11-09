В активе «Айнтрахта» стало 17 очков и седьмое место в турнирной таблице. У «Майнца» осталось 5 баллов и 17-я строчка.

Майнц: Робин Центнер, Сильван Видмер, Филипп Мвене, Леннард Малоуни, Данни да Коста, Ли Джэ Сон, Пауль Небель, Кайсю Сано, Надим Амири, Доминик Кор, Бенедикт Холлербах ( Арминдо Зиб 71' )

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Рицу Доан на 81-й минуте.

В матче десятого тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» в родных стенах победил «Майнц» со счетом 1:0.

