В матче десятого тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» в родных стенах победил «Майнц» со счетом 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Рицу Доан на 81-й минуте.
Результат матча
Айнтрахт ФФранкфурт1:0МайнцМайнц
1:0 Рицу Доан 81'
Айнтрахт Ф: Михаэль Цеттерер, Расмус Кристенсен (Ннамди Коллинз 79'), Робин Кох, Артур Теате, Натаниэль Браун, Эйе Скири (Хуго Ларссон 46'), Махмуд Дахуд (Элье Ваи 79'), Рицу Доан, Ансгар Кнауфф (Марио Гётце 66'), Фарес Шаиби (Жан-Маттео Баойя 46'), Жонатан Буркардт
Майнц: Робин Центнер, Сильван Видмер, Филипп Мвене, Леннард Малоуни, Данни да Коста, Ли Джэ Сон, Пауль Небель, Кайсю Сано, Надим Амири, Доминик Кор, Бенедикт Холлербах (Арминдо Зиб 71')
Жёлтые карточки: Сильван Видмер 45+1' (Майнц), Данни да Коста 67' (Майнц), Филипп Мвене 68' (Майнц)
В активе «Айнтрахта» стало 17 очков и седьмое место в турнирной таблице. У «Майнца» осталось 5 баллов и 17-я строчка.