Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о матче против «Балтики» (1:1).

Станислав Агкацев globallookpress.com

«Разочарованы результатом игры, ничья — неудовлетворительный результат. Нам важно было выиграть. Мы не должны были обращать внимания на то, что у нас нет трех‑четырех ключевых игроков, мы в любом составе должны были приезжать за победой.

Нужно отдать должное "Балтике", крепкая и хорошая команда, очень качественно и организованно играет. Конечно, здесь всем непросто. Заранее представляли, что будет тяжело, но приезжали сюда только за победой», — цитирует Агкацева «Матч ТВ».

После этого матча «Балтика» располагается на 5-й позиции в таблице РПЛ с 28-ю очками в активе. «Краснодар» — на 1-й строчке с 33 баллами.