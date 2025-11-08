В 11-м туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» примет «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет 8 ноября в Лондоне. Игра начнется в 15:30 по мск.
Команды занимают 6-е и 8-е место соответственно, имея по 17 очков на счету. Победитель встречи сможет побороться за место в зоне еврокубков. При этом «Тоттенхэм» и «Ман Юнайтед» находятся всего в двух баллах от второй позиции.
В прошлом туре «шпоры» не выдержали конкуренции с «Челси», уступив 0:1. МЮ после трех побед подряд сыграл вничью 2:2 с «Ноттингем Форест».
У «красных дьяволов» ни одной победы за 7 последних матчей с «Тоттенхэмом». В последних четырех хозяева одержали победу. Накануне Рубен Аморим получил награду лучшего тренера месяца в АПЛ. Поможет ли хороший настрой команде португальца прервать серию неудач?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.02.
- Букмекеры не имеют явного фаворита — 2.80 на «Тоттенхэм» и 2.50 на «Манчестер Юнайтед».
- Искусственный интеллект сделал ставку на победу «Тоттенхэма» со счетом 1:0.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.