Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о ничейном результате своей команды в матче 10-го тура Бундеслиги против «Униона» (2:2).

Венсан Компани — главный тренер «Баварии» globallookpress.com

«В первом тайме мы сделали недостаточно, опаздывали на один, два, три шага, упустили много подборов. Мы знали, что стандарты — главная сила "Униона", все дело было в деталях.

Не могу сказать, что после 30-й минуте игра была плохой. Было сложно, но мы этого и ожидали. Мы сыграли не так уж плохо, но должен сказать, что соперник многое сделал правильно.

Ошибка Нойера перед первым голом? Чего вы от меня ожидаете? Что я скажу что-то о своем основном вратаре? Конечно, нет. Это командная игра. Когда пропускаешь гол, этому предшествуют много событий и последовательностей. Мы учитываем и эти моменты», — сказал Компани Bayern & Germany.

После этого матча «Бавария» располагается на 1-й позиции в таблице Бундеслиги с 28-ю очками в активе. В следующем поединке мюнхенцы сыграют против «Фрайбурга» 22-го ноября.