В 10-м туре чемпионата Германии берлинский «Унион» дома был близок к победе над мюнхенской «Баварией» — 2:2.
На 27-й минуте счет открыл защитник хозяев Данило Духи. На 38-й минуте счет сравнял Луис Диас.
На 83-й минуте голландец Духи забил свой второй мяч в этой игре.
«Бавария» смогла уйти от поражения на 90+3-й минуте благодаря голу Гарри Кейна.
Результат матча
УнионБерлин2:2БаварияМюнхен
1:0 Данило Дуки 27' 1:1 Луис Диас 38' 2:1 Данило Дуки 83' 2:2 Гарри Кейн 90+3'
Унион: Фредерик Реннов, Данило Дуки, Леопольд Кверфельд, Диогу Лейте, Том Роте (Деррик Кён 78'), Яник Хаберер (Йосип Юранович 70'), Рани Хедира, Андраш Шефер, Алёша Кемляйн (Алекс Краль 70'), Оливер Бёрк (Чон У Ён 78'), Ильяс Анса (Тим Скарке 78')
Бавария: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Йосип Штанишич (Николас Джексон 88'), Жонатан Та, Деотшанкюль Юпамекано, Луис Диас, Майкл Олисе, Леон Горецка (Том Бишоф 80'), Конрад Лаймер (Александар Павлович 80'), Гарри Кейн, Серж Гнабри (Леннарт Карл 59')
Жёлтые карточки: Яник Хаберер 36', Данило Дуки 88' — Конрад Лаймер 15', Йосип Штанишич 63', Майкл Олисе 82'
«Бавария» с 28 очками продолжает уверенно лидировать в Бундеслиге. «Унион» (12) — 10-й.