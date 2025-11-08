«Бавария» с 28 очками продолжает уверенно лидировать в Бундеслиге. «Унион» (12) — 10-й.

Бавария: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Йосип Штанишич ( Николас Джексон 88' ), Жонатан Та, Деотшанкюль Юпамекано, Луис Диас, Майкл Олисе, Леон Горецка ( Том Бишоф 80' ), Конрад Лаймер ( Александар Павлович 80' ), Гарри Кейн, Серж Гнабри ( Леннарт Карл 59' )

Унион: Фредерик Реннов, Данило Дуки, Леопольд Кверфельд, Диогу Лейте, Том Роте ( Деррик Кён 78' ), Яник Хаберер ( Йосип Юранович 70' ), Рани Хедира, Андраш Шефер, Алёша Кемляйн ( Алекс Краль 70' ), Оливер Бёрк ( Чон У Ён 78' ), Ильяс Анса ( Тим Скарке 78' )

«Бавария» смогла уйти от поражения на 90+3-й минуте благодаря голу Гарри Кейна.

На 83-й минуте голландец Духи забил свой второй мяч в этой игре.

На 27-й минуте счет открыл защитник хозяев Данило Духи . На 38-й минуте счет сравнял Луис Диас.

В 10-м туре чемпионата Германии берлинский «Унион» дома был близок к победе над мюнхенской «Баварией» — 2:2.

