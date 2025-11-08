Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал невключение форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы в заявку на матч 15-го тура РПЛ против своей команды.﻿

Валерий Карпин globallookpress.com

«Думаю, что и тот и тот опасен. Дело не только в Дзюбе, не только в нападающем, который будет играть. Дело прежде всего в команде. С Дзюбой чуть по-другому может играть команда. Беншимол больше за спину бежит. Глобально от одного игрока команда не зависит»,﻿ — сказал Карпин в интервью «Матч ТВ».

Матч проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, начался поединок в 14:00 по московскому времени.