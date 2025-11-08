Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал невключение форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы в заявку на матч 15-го тура РПЛ против своей команды.﻿

Валерий Карпин
Валерий Карпин globallookpress.com

«Думаю, что и тот и тот опасен.  Дело не только в Дзюбе, не только в нападающем, который будет играть.  Дело прежде всего в команде.  С Дзюбой чуть по-другому может играть команда.  Беншимол больше за спину бежит.  Глобально от одного игрока команда не зависит»,﻿ — сказал Карпин в интервью «Матч ТВ».

Матч проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им.  Льва Яшина» в Москве, начался поединок в 14:00 по московскому времени.