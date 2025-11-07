Нападающий «Манчестер Юнайтед»﻿ Брайан Мбемо признан лучшим игроком октября в английской Премьер-лиге, информирует пресс-служба АПЛ в социальных сетях.

Брайан Мбемо globallookpress.com

В октябре форвард провел три матча в чемпионате Англии, в которых забил три гола и сделал одну голевую передачу. В этих играх «красные дьяволы» одержали победы над «Сандерлендом»﻿ (2:0), «Ливерпулем»﻿ (2:1) и «Брайтоном»﻿ (4:2).

Конкурентами Брайана Мбемо за звание лучшего в октябре были Мэтти Кэш («Астон Вилла»﻿), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл Юнайтед»﻿), Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»﻿), Эли Жуниор Крупи («Борнмут»﻿), Норди Мукиэле («Сандерленд»﻿), Игор Тьяго («Брентфорд»﻿) и Юрриен Тимбер («Арсенал»﻿).