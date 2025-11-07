Нападающий «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбемо признан лучшим игроком октября в английской Премьер-лиге, информирует пресс-служба АПЛ в социальных сетях.
В октябре форвард провел три матча в чемпионате Англии, в которых забил три гола и сделал одну голевую передачу. В этих играх «красные дьяволы» одержали победы над «Сандерлендом» (2:0), «Ливерпулем» (2:1) и «Брайтоном» (4:2).
Конкурентами Брайана Мбемо за звание лучшего в октябре были Мэтти Кэш («Астон Вилла»), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл Юнайтед»), Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), Эли Жуниор Крупи («Борнмут»), Норди Мукиэле («Сандерленд»), Игор Тьяго («Брентфорд») и Юрриен Тимбер («Арсенал»).