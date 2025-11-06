Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин высказался о победе «красно-белых» в первом матче 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ против «Локомотива» (3:1).

Деян Станкович — главный тренер «Спартака» globallookpress.com

«Уверенная игра "Спартака" стала сюрпризом? Станкович сам себе делает сюрприз. Потому что у него на каждую игру новый состав, новая тактика. Он сам не знает, что у него может произойти в каждом матче (смеётся). Молодцы, сегодня хорошо сыграли. "Спартак" понравился движением, и какая‑то мысль просматривалась.

Но здесь надо больше говорить не о заслугах "Спартака", а об инфантильности "Локомотива" в этом матче. Похоже, они в глубокой яме по "физике". Сегодня "красно‑зеленые" были сами на себя не похожи. Очень вяло выглядели. Играли не так, как обычно.

Сможет "Локо" что‑то изменить в ответном матче? Если будет готов физически, то поборется», — цитирует Заварзина «Матч ТВ».

Ответная игра между этими командами состоится 26-го ноября на домашнем стадионе «Локомотива». Начало встречи — в 20:30 по мск.