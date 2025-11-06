Сможет ли «Штутгарт» ворваться зону плей-офф после матча с «Фейеноордом»

В четверг, 6 ноября, «Штутгарт» примет «Фейеноорд» в рамках 4-го тура общего этапа Лиги Европы. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

47' Боржеш ворвался в штрафную «Штутгарта» и пробил, мяч в защитника хозяев угодил.

46' Второй тайм начался! Замена в составе «Штутгарта»: Вагноман ушел, вышел Левелинг.

45+4' Перерыв. Напряженная игра, без обилия голевых моментов, закономерная ничья к середине матча.

45+4' Удар со штрафного «Фейеноорда» нанес Хадж Мусса, мяч в стенку попав до ворот не долетел.

45+2' Желтая карточка Максимилиану Миттельштедту, сбил он убегавшего к воротам «Штутгарта» Муссу.

45' Добавленное время 1 минута.

44' Дениз Ундав сделал накладку вратарю гостей Тимону Велленройтеру, корчась от боли подымается с газона голкипер «Фейеноорда».

41' Боржеш ворвался в штрафную «Штутгарта», но досадно поскользнулся.

39' Позиционная атака «Штутгарта», пока мяч в центре поля от игрока к игроку ходит.

37' Чуть снизился темп, с мячом игроки «Фейеноорда» на своей половине поля.

35' Рид после передачи от Муссы оказался в штрафной «Штутгарта» и свершил прострел вдоль ворот, отбились хозяева.

34' Максимилиан Миттельштедт пробил с подбора после стандарта у ворот «Фейеноорда» с лёту, мяч мимо ворот полетел.

33' Томаш заработал фол на себе на границе штрафной «Фейеноорда», готовится подача к воротам гостей.

32' Желтая карточка показана Анису Хадж Мусса, за удар после свистка.

31' Угловой у ворот «Штутгарта», хозяева внимательно действуют при стандарте у своих ворот, выбивая мяч подальше.

29' Поочередно команды отвечают атаками, в целом равная игра получается.

27' Быстрая атака «Фейеноорда», но прострел Хадж Муссы прервали защитники хозяев.

25' Подача со штрафного к воротам «Штутгарта» Муссы, на выходе кулаком сыграл вратарь Нюбель.

24' Мусса совершил подачу в штрафную «Штутгарта» с правого фланга атаки «Фейеноорда», защитники хозяев на чеку.

22' Желтая карточка показана Юлиану Хабот, за срыв атаки.

21' Томаш сделал подачу в штрафную площадь «Фейеноорда», отбились гости. Всё увереннее себя чувствую хозяева владея мячом.

19' Чема Андрес пробил из-за пределов штрафной «Фейеноорда», мяч через рикошет в руки вратарю гостей Велленройтеру прилетел.

17' Позиционная атака «Штутгарта», не спеша развивают её хозяева задействуя вратаря Нюбеля.

14' Быстрая атака «Фейеноорда», Хадж Мусса ворвавшись в штрафную хозяев пробил с левой ноги, спас «Штутгарт» вратарь Нюбель, грамотно выбравший позицию.

12' В целом средний темп игры, команды не спешат обострять.

11' Выровнялась игра, но «Фейеноорд» по прежнему больше мячом владеет.

08' Включаются в прессинг игроки «Штутгарта», усложняя начало атаки «Фейеноорду».

07' Ундав головой пробил из пределов штрафной «Фейеноорда», мяч выше ворот полетел.

06' Позиционная атака «Фейеноорда», пока дело до угроз воротам хозяев не дошло.

04' Активнее начинают гости, вынуждая «Штутгарт» обороняться.

02' Хадж Мусса пробил со штрафного «Фейенорда», мяч в стенку из игроков «Штутгарта» угодил.

01' Рид заработал фол на себе на подступах к штрафной площади «Штутгарта».

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Фейеноорда».

До матча

22:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:50 Главным судьей матча будет Горациу Фешник из Румынии.

22:40 Матч пройдет на «"МХП-Арене" , вмещающей 60 469 зрителей.

Стартовые составы команд

"Штутгарт": Нюбель, Ельч, Вагноман, Хабот, Миттельштедт, Ассиньон, Андрес, Штиллер, Эль-Ханнус, Томаш, Ундав.

"Фейеноорд": Велленройтер, Рид, Ахмедходжич, Ватанабэ, Смал, Тимбер, Валенте, Мусса, Ларин, Уэда, Боржеш.

"Штутгарт"

Швабы стартовали весьма блекло. Команда находится на 29 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы. При этом "Штутгарт" набрал лишь 3 очка в трёх стартовых турах турнира. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч. Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Швабы уступили "РБ Лейпцигу" (1:3). До того команда в Кубке Германии нанесла поражение "Майнцу" (2:0). Да и поединок Бундеслиги с тем же "Майнцем" завершился успехом (2:1). Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках "Штутгарт" забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Швабы нынче выглядят довольно выгодно. Команда до последней коллизии победила дважды кряду. Причем "Штутгарт" традиционно сложно противостоит "Фейеноорду". Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при 2 коллизиях. Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Швабы намерены подняться в топ-24 турнира. Из-за травмы не сыграет в отчетном матче Эрмедин Демирович.

"Фейеноорд"

Роттердамцы в Лиге Европы выглядят бледновато. Команда ныне пребывает на 25 месте турнирной таблицы. Причем "Фейеноорд" в 3 стартовых матчах набрал 3 зачётных балла. При этом команда сумела отличиться 3 забитыми мячами. Предыдущий поединок команда провела удачно. Роттердамцы сумели одолеть "Волендам" (3:1). До того команда потерпела поражение от ПСВ (2:3). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с "Панатинаикосом" (3:1). При этом "Фейеноорд" в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 18 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Роттердамцы нынче выглядят довольно ярко. Вот только в Лиге Европы команда не преуспевает. При этом "Фейеноорд" явно поборется за попадание в плей-офф второго по рангу клубного турнира Старого Света. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись. Роттердамцы в Лиге Европы в среднем пропускают чаще гола за матч. Да и швабов они не обыгрывают уже долгих 27 лет. Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Голландцы способны поднатореть в плане реализации. Из-за травмы не сыграет в отчетном матче Джордан Бос.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 8 матчей. Обе команды одержали по 3 победы каждая, оставшиеся 2 игры завершились вничью.

