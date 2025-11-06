6 ноября в 4-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Штутгарт» и «Фейеноорд». Начало игры — в 23:00 мск.
«Штутгарт»
Турнирное положение: Швабы стартовали весьма блекло. Команда находится на 29 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.
При этом «Штутгарт» набрал лишь 3 очка в трёх стартовых турах турнира. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Швабы уступили «РБ Лейпцигу» (1:3).
До того команда в Кубке Германии нанесла поражение «Майнцу» (2:0). Да и поединок Бундеслиги с тем же «Майнцем» завершился успехом (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Штутгарт» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: Эрмедин Демирович — травмирован.
Состояние команды: Швабы нынче выглядят довольно выгодно. Команда до последней коллизии победила дважды кряду.
Причем «Штутгарт» традиционно сложно противостоит «Фейеноорду». Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при 2 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Швабы намерены подняться в топ-24 турнира.
«Фейеноорд»
Турнирное положение: Роттердамцы в Лиге Европы выглядят бледновато. Команда ныне пребывает на 25 месте турнирной таблицы.
Причем «Фейеноорд» в 3 стартовых матчах набрал 3 зачётных балла. При этом команда сумела отличиться 3 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Роттердамцы сумели одолеть «Волендам» (3:1).
До того команда потерпела поражение от ПСВ (2:3). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Панатинаикосом» (3:1).
При этом «Фейеноорд» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 18 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Джордан Бос — травмирован.
Состояние команды: Роттердамцы нынче выглядят довольно ярко. Вот только в Лиге Европы команда не преуспевает.
При этом «Фейеноорд» явно поборется за попадание в плей-офф второго по рангу клубного турнира Старого Света. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись.
Роттердамцы в Лиге Европы в среднем пропускают чаще гола за матч. Да и швабов они не обыгрывают уже долгих 27 лет.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Голландцы способны поднатореть в плане реализации.
Статистика для ставок
- Швабы уже 27 лет не проигрывают «Фейеноорду»
- Обе команды в Лиге Европы в среднем забивают реже гола за матч
- «Штутгарт» до последней коллизии победил 2 раза кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. Ничья оценена в 3.94, а победа оппонента — в скромные 4.14.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.69 и 2.19.
Прогноз: Обе команды в Лиге Европы не преуспевают в плане реализации, так что один из оппонентов точно не сумеет отличиться.
Швабы забивают с заметным скрипом, к тому же в лазарет угодил результативный форвард Демирович.
Ставка: Обе не забьют за 2.23.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трёх мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.19