6 ноября в 4-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Штутгарт» и «Фейеноорд». Начало игры — в 23:00 мск.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Штутгарт»

Турнирное положение: Швабы стартовали весьма блекло.  Команда находится на 29 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.

При этом «Штутгарт» набрал лишь 3 очка в трёх стартовых турах турнира.  А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  Швабы уступили «РБ Лейпцигу» (1:3).

До того команда в Кубке Германии нанесла поражение «Майнцу» (2:0).  Да и поединок Бундеслиги с тем же «Майнцем» завершился успехом (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории.  В этих поединках «Штутгарт» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: Эрмедин Демирович — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: Швабы нынче выглядят довольно выгодно.  Команда до последней коллизии победила дважды кряду.

Причем «Штутгарт» традиционно сложно противостоит «Фейеноорду».  Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  Швабы намерены подняться в топ-24 турнира.

«Фейеноорд»

Турнирное положение: Роттердамцы в Лиге Европы выглядят бледновато.  Команда ныне пребывает на 25 месте турнирной таблицы.

Причем «Фейеноорд» в 3 стартовых матчах набрал 3 зачётных балла.  При этом команда сумела отличиться 3 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  Роттердамцы сумели одолеть «Волендам» (3:1).

До того команда потерпела поражение от ПСВ (2:3).  А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Панатинаикосом» (3:1).

При этом «Фейеноорд» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории.  Команда отличилась 18 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Джордан Бос — травмирован.

Состояние команды: Роттердамцы нынче выглядят довольно ярко.  Вот только в Лиге Европы команда не преуспевает.

При этом «Фейеноорд» явно поборется за попадание в плей-офф второго по рангу клубного турнира Старого Света.  Вот только проблемы с реализацией никуда не делись.

Роттердамцы в Лиге Европы в среднем пропускают чаще гола за матч.  Да и швабов они не обыгрывают уже долгих 27 лет.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно.  Голландцы способны поднатореть в плане реализации.

Статистика для ставок

  • Швабы уже 27 лет не проигрывают «Фейеноорду»
  • Обе команды в Лиге Европы в среднем забивают реже гола за матч
  • «Штутгарт» до последней коллизии победил 2 раза кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84.  Ничья оценена в 3.94, а победа оппонента — в скромные 4.14.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.69 и 2.19.

Прогноз: Обе команды в Лиге Европы не преуспевают в плане реализации, так что один из оппонентов точно не сумеет отличиться.

Швабы забивают с заметным скрипом, к тому же в лазарет угодил результативный форвард Демирович.

2.23Обе не забьютСтавка на матч #1Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 2.23 на матч «Штутгарт» — «Фейеноорд»  принесёт прибыль 1230₽, общая выплата — 2230₽

Ставка: Обе не забьют за 2.23.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трёх мячей.

2.19ТМ 2.5Ставка на матч #2Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.19 на матч «Штутгарт» — «Фейеноорд»  принесёт чистый выигрыш 1190₽, общая выплата — 2190₽

Ставка: ТМ 2.5 за 2.19