6 ноября в 4-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Штутгарт» и «Фейеноорд». Начало игры — в 23:00 мск.

«Штутгарт»

Турнирное положение: Швабы стартовали весьма блекло. Команда находится на 29 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.

При этом «Штутгарт» набрал лишь 3 очка в трёх стартовых турах турнира. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Швабы уступили «РБ Лейпцигу» (1:3).

До того команда в Кубке Германии нанесла поражение «Майнцу» (2:0). Да и поединок Бундеслиги с тем же «Майнцем» завершился успехом (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Штутгарт» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: Эрмедин Демирович — травмирован.

Состояние команды: Швабы нынче выглядят довольно выгодно. Команда до последней коллизии победила дважды кряду.

Причем «Штутгарт» традиционно сложно противостоит «Фейеноорду». Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Швабы намерены подняться в топ-24 турнира.

«Фейеноорд»

Турнирное положение: Роттердамцы в Лиге Европы выглядят бледновато. Команда ныне пребывает на 25 месте турнирной таблицы.

Причем «Фейеноорд» в 3 стартовых матчах набрал 3 зачётных балла. При этом команда сумела отличиться 3 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Роттердамцы сумели одолеть «Волендам» (3:1).

До того команда потерпела поражение от ПСВ (2:3). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Панатинаикосом» (3:1).

При этом «Фейеноорд» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 18 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Джордан Бос — травмирован.

Состояние команды: Роттердамцы нынче выглядят довольно ярко. Вот только в Лиге Европы команда не преуспевает.

При этом «Фейеноорд» явно поборется за попадание в плей-офф второго по рангу клубного турнира Старого Света. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись.

Роттердамцы в Лиге Европы в среднем пропускают чаще гола за матч. Да и швабов они не обыгрывают уже долгих 27 лет.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Голландцы способны поднатореть в плане реализации.

Статистика для ставок

Швабы уже 27 лет не проигрывают «Фейеноорду»

Обе команды в Лиге Европы в среднем забивают реже гола за матч

«Штутгарт» до последней коллизии победил 2 раза кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. Ничья оценена в 3.94, а победа оппонента — в скромные 4.14.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.69 и 2.19.

Прогноз: Обе команды в Лиге Европы не преуспевают в плане реализации, так что один из оппонентов точно не сумеет отличиться.

Швабы забивают с заметным скрипом, к тому же в лазарет угодил результативный форвард Демирович.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трёх мячей.

