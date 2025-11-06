Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о возможном уходе из клуба.

Деян Станкович — главный тренер «Спартака»
Деян Станкович — главный тренер «Спартака» globallookpress.com

Сегодня, 6-го ноября «красно-белые» обыграли «Локомотив» (3:1) в первом матче 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ.

«Я очень устал от того, что происходит.  От того, что говорят вокруг.  Хочу домой, к жене, к дочке.  Всё происходящее вокруг влияет на футболистов, на работников клуба.

Ребята и команда не заслуживают того негатива, который вокруг нас.  Готов к любому решению клуба.  Если решат завтра, я готов.  Если случится послезавтра, тоже готов.  Пока я в Москве», — передает слова Станковича Чемпионат.

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» проявляет интерес к главному тренеру словенского «Целе» Альберту Риере.