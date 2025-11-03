Московский «Спартак» проявляет интерес к главному тренеру словенского «Целе» Альберту Риере.

Альберт Риера globallookpress.com

По информации Sportklub, представители красно-белых планируют присутствовать на матче Лиги конференций «Целе» — «Легия», который пройдет в четверг, 6 ноября.

Риера ранее известен как игрок «Ливерпуля» и сборной Испании. У 42-летнего тренера русская супруга, а клуб из Целе он возглавляет с 2024 года.

Напомним, главным тренером «Спартака» сейчас является Деян Станкович, возглавивший команду в 2024 году.

Во встрече 14-го тура Мир РПЛ, прошедшей 2 ноября, «Спартак» на выезде уступил «Краснодару».