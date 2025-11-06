Экс-футболист «Зенита» Иван Новосельцев высказался о работа главного тренера московского «Динамо» Валерия Карпина в нынешнем сезоне.

Валерий Карпин — главный тренер московского «Динамо» globallookpress.com

«Правильно, что они совместными усилиями пытаются выправить ситуацию, потому что руководство клуба его назначало на этот пост. В интересах руководства помочь Карпину.

В любом случае, если у Валерия Георгиевича не получится, вина будет не только на нем, а и на людях, которые назначали его. Получается, их выбор будет неоправдан. Поэтому в интересах всех, кто принимал участие в назначении тренера, сделать так, чтобы выправить как‑то ситуацию.

Доверие до зимы сто процентов должно быть. А если после паузы будут поражения, то это будет громким звонком, что не получилось. Пока есть время спокойно выдохнуть», — сказал Новосельцев «Матч ТВ».

После 14-и туров в российской Премьер-лиге «Динамо» занимает 8-е место в таблице с 17-ю очками в активе.