Завершились два матча 4-го тура общего этапа Лиги Европы.
«Мидтьюлланн» обыграл «Селтик» со счетом 3:1.
У хозяев голы записали на свой счет Мартин Эрлич на 34-й минуте, Микель Гогорза на 35-й и Франкулину Джу на 41-й минуте.
Единственный гол у «Селтика» забил Рео Хататэ на 81-й минуте.
Результат матча
МидтьюлланнХернинг3:1СелтикЛига Европы. Этап лиги
1:0 Мартин Эрлич 34' 2:0 Mikel Gogorza 35' 3:0 Франкулину 41' 3:1 Рео Хатате 81' пен.
Мидтьюлланн: Элиас Рабн Олафссон, Кевин Мбабу, Ли Хан-бом, Мартин Эрлич (Усман Дяо 86'), Мадс Бек, Педро Браво, Филип Биллинг (Вальдемар Бюсков 71'), Дарио Осорио (Дениль Кастильо 59'), Mikel Gogorza (Арал Шимшир 59'), Франкулину (Хуниор Брумадо 59'), Чхо Кю Сун
Селтик: Каспер Шмейхель, Киран Тирни, Остон Трасти, Лиам Скэйлз, Энтони Ралстон, Джеймс Форрест (Дайдзэн Маэда 46'), Арне Энгелс (Мишель Анже Баликвиша 75'), Каллум Макгрегор, Джонни Кенни (Callum Osmand 46'), Sebastian Tounekti (Паулу Бернарду 75'), Беньямин Нюгрен (Рео Хатате 69')
Жёлтые карточки: Лиам Скэйлз 13' (Селтик), Паулу Бернарду 90' (Селтик), Дайдзэн Маэда 90+5' (Селтик)
После этого матча «Мидтьюлланн» занимает 1-е место в таблице общего этапа Лиги Европы с 12-ю очками в активе. «Селтик» — на 25-й строчке (4).
«Панатинаикос» одолел «Мальме» со счетом 1:0.
Победный гол у греческой команды записал на свой счет Филип Джуричич на 85-й минуте.
«Панатинаикос» располагается на 12-й строчке с 6-ю баллами в копилке, а «Мальме» — на 33-й позиции (1 очко).