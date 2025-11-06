Завершились два матча 4-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Мидтьюлланн» обыграл «Селтик» со счетом 3:1.

У хозяев голы записали на свой счет Мартин Эрлич на 34-й минуте, Микель Гогорза на 35-й и Франкулину Джу на 41-й минуте.

Единственный гол у «Селтика» забил Рео Хататэ на 81-й минуте.

Результат матча Мидтьюлланн Хернинг 3:1 Селтик Лига Европы. Этап лиги 1:0 Мартин Эрлич 34' 2:0 Mikel Gogorza 35' 3:0 Франкулину 41' 3:1 Рео Хатате 81' пен. Мидтьюлланн: Элиас Рабн Олафссон, Кевин Мбабу, Ли Хан-бом, Мартин Эрлич ( Усман Дяо 86' ), Мадс Бек, Педро Браво, Филип Биллинг ( Вальдемар Бюсков 71' ), Дарио Осорио ( Дениль Кастильо 59' ), Mikel Gogorza ( Арал Шимшир 59' ), Франкулину ( Хуниор Брумадо 59' ), Чхо Кю Сун Селтик: Каспер Шмейхель, Киран Тирни, Остон Трасти, Лиам Скэйлз, Энтони Ралстон, Джеймс Форрест ( Дайдзэн Маэда 46' ), Арне Энгелс ( Мишель Анже Баликвиша 75' ), Каллум Макгрегор, Джонни Кенни ( Callum Osmand 46' ), Sebastian Tounekti ( Паулу Бернарду 75' ), Беньямин Нюгрен ( Рео Хатате 69' ) Жёлтые карточки: Лиам Скэйлз 13' (Селтик), Паулу Бернарду 90' (Селтик), Дайдзэн Маэда 90+5' (Селтик)

Статистика матча 12 Удары в створ 3 7 Удары мимо 2 61 Владение мячом 40 4 Угловые удары 4 1 Офсайды 0 13 Фолы 14

После этого матча «Мидтьюлланн» занимает 1-е место в таблице общего этапа Лиги Европы с 12-ю очками в активе. «Селтик» — на 25-й строчке (4).

«Панатинаикос» одолел «Мальме» со счетом 1:0.

Победный гол у греческой команды записал на свой счет Филип Джуричич на 85-й минуте.

«Панатинаикос» располагается на 12-й строчке с 6-ю баллами в копилке, а «Мальме» — на 33-й позиции (1 очко).