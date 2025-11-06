прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.21

6 ноября в матче четвертого тура основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Мидтьюлланн» и «Селтик». Начало игры — в 20:45 мск.

«Мидтьюлланн»

Турнирное положение: В таблице общего этапа Лиги Европы «Мидтьюлланн» находится на первом месте. Команда набрала 9 очков, одержав три победы.

На данный момент у «Мидтьюлланна» лучшая атака в Лиге Европы. Клуб забил 8 голов и пропустил два мяча.

Последние матчи: В ноябре «Мидтьюлланн» провел матч с «Орхусом». Встреча закончилась со счетом 1:1.

Стоит отметить, что с 19 по 30 октября «Мидтьюлланн» одержал четыре победы кряду. На этом отрезке команда забила 16 голов и пропустила один мяч.

Состояние команды: «Мидтьюлланн» здорово начал выступление в Лиге Европы. 9 очков в трех турах — отличный результат.

Букмекеры считают, что датскому клубу по силам продлить выигрышную серию. В предстоящем матче хозяева считаются фаворитами.

Команды встречались летом 2021 года в квалификации Лиги чемпионов. Тогда «Мидтьюлланн» по сумме двух встреч одолел «Селтик» (1:1, 2:1).

«Cелтик»

Турнирное положение: «Cелтик» в таблице общего этапа Лиги Европы идет на 21-й строчке. У команды 4 набранных очка.

«Cелтик» одержал одну победу, один раз сыграл вничью и один раз проиграл. Разница мячей составляет 3-4.

Последние матчи: 2 ноября «Cелтик» порадовал болельщиков в матче Кубка шотландской лиги. Клуб в принципиальном противостоянии победил «Рейнджерс» со счетом 3:1.

В октябре «Cелтик» провел 6 матчей. Команда трижды победила и три раза проиграла.

Состояние команды: В Лиге Европы-2025/26 «Cелтик» одержал одну победу. 23 октября команда взяла верх над «Штурмом» из Граца со счетом 2:1.

«Cелтик» не лучшим образом играет в гостях. В последних трех выездных матчах не зафиксировано ни одной победы. Клуб не выигрывает на чужих полях с 21 сентября, когда удалось взять верх над «Партик Тисл» (4:0) в Кубке шотландской лиги.

Статистика для ставок

«Мидтьюлланн» в Лиге Европы набрал 9 очков в трех встречах

«Cелтик» в последних трех выездных матчах ни разу не победил

Летом 2021 года «Мидтьюлланн» обыграл «Селтик» в квалификации Лиги чемпионов (1:1, 2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мидтьюлланн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.11. Ничья — в 3.82, победа «Cелтика» — в 3.32.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.68 и 2.21.

Прогноз: «Мидтьюлланн» выиграл три матча из трех в Лиге Европы. Стоит согласиться с котировками букмекеров. Датский клуб снова возьмет три очка.

Ставка: победа «Мидтьюлланна» за 2.11.

Прогноз: более рискованный прогноз, что команды проявят осторожность и будут организованно действовать в обороне.

Ставка: ТМ 2.5 гола за 2.21