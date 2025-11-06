6 ноября в матче четвертого тура основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Мидтьюлланн» и «Селтик». Начало игры — в 20:45 мск.
«Мидтьюлланн»
Турнирное положение: В таблице общего этапа Лиги Европы «Мидтьюлланн» находится на первом месте. Команда набрала 9 очков, одержав три победы.
На данный момент у «Мидтьюлланна» лучшая атака в Лиге Европы. Клуб забил 8 голов и пропустил два мяча.
Последние матчи: В ноябре «Мидтьюлланн» провел матч с «Орхусом». Встреча закончилась со счетом 1:1.
Стоит отметить, что с 19 по 30 октября «Мидтьюлланн» одержал четыре победы кряду. На этом отрезке команда забила 16 голов и пропустила один мяч.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: «Мидтьюлланн» здорово начал выступление в Лиге Европы. 9 очков в трех турах — отличный результат.
Букмекеры считают, что датскому клубу по силам продлить выигрышную серию. В предстоящем матче хозяева считаются фаворитами.
Команды встречались летом 2021 года в квалификации Лиги чемпионов. Тогда «Мидтьюлланн» по сумме двух встреч одолел «Селтик» (1:1, 2:1).
«Cелтик»
Турнирное положение: «Cелтик» в таблице общего этапа Лиги Европы идет на 21-й строчке. У команды 4 набранных очка.
«Cелтик» одержал одну победу, один раз сыграл вничью и один раз проиграл. Разница мячей составляет 3-4.
Последние матчи: 2 ноября «Cелтик» порадовал болельщиков в матче Кубка шотландской лиги. Клуб в принципиальном противостоянии победил «Рейнджерс» со счетом 3:1.
В октябре «Cелтик» провел 6 матчей. Команда трижды победила и три раза проиграла.
Состояние команды: В Лиге Европы-2025/26 «Cелтик» одержал одну победу. 23 октября команда взяла верх над «Штурмом» из Граца со счетом 2:1.
«Cелтик» не лучшим образом играет в гостях. В последних трех выездных матчах не зафиксировано ни одной победы. Клуб не выигрывает на чужих полях с 21 сентября, когда удалось взять верх над «Партик Тисл» (4:0) в Кубке шотландской лиги.
Статистика для ставок
- «Мидтьюлланн» в Лиге Европы набрал 9 очков в трех встречах
- «Cелтик» в последних трех выездных матчах ни разу не победил
- Летом 2021 года «Мидтьюлланн» обыграл «Селтик» в квалификации Лиги чемпионов (1:1, 2:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Мидтьюлланн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.11. Ничья — в 3.82, победа «Cелтика» — в 3.32.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.68 и 2.21.
Прогноз: «Мидтьюлланн» выиграл три матча из трех в Лиге Европы. Стоит согласиться с котировками букмекеров. Датский клуб снова возьмет три очка.
Ставка: победа «Мидтьюлланна» за 2.11.
Прогноз: более рискованный прогноз, что команды проявят осторожность и будут организованно действовать в обороне.
Ставка: ТМ 2.5 гола за 2.21