«Ливерпуль» и «Реал» разошлись миром в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:0.

Счет в матче открыл Алексис Мак Аллистер на 49-й минуте встречи.

Результат матча

Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид Мадрид

1:0 Алексис Мак Аллистер 61'

Ливерпуль: Георгий Мамардашвили, Конор Брэдли, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон ( Милош Керкез 88' ), Доминик Собослаи, Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер ( Кёртис Джонс 79' ), Мохамед Салах, Флориан Вирц, Уго Экитике ( Коди Матес Гакпо 79' )

Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Джуд Беллингхэм, Арда Гюлер ( Трент Александер-Арнольд 82' ), Эдуардо Камавинга ( Родриго 69' ), Орельен Чуаэми, Федерико Вальверде, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Дин Хейзен, Alvaro Fernandez Carreras

Жёлтые карточки: Алексис Мак Аллистер 52' — Винисиус Жуниор 23', Дин Хейзен 45+1', Джуд Беллингхэм 60'