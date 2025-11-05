«Ливерпуль» и «Реал» разошлись миром в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:0.
Счет в матче открыл Алексис Мак Аллистер на 49-й минуте встречи.
Результат матча
ЛиверпульЛиверпуль1:0Реал МадридМадрид
1:0 Алексис Мак Аллистер 61'
Ливерпуль: Георгий Мамардашвили, Конор Брэдли, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (Милош Керкез 88'), Доминик Собослаи, Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер (Кёртис Джонс 79'), Мохамед Салах, Флориан Вирц, Уго Экитике (Коди Матес Гакпо 79')
Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Джуд Беллингхэм, Арда Гюлер (Трент Александер-Арнольд 82'), Эдуардо Камавинга (Родриго 69'), Орельен Чуаэми, Федерико Вальверде, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Дин Хейзен, Alvaro Fernandez Carreras
Жёлтые карточки: Алексис Мак Аллистер 52' — Винисиус Жуниор 23', Дин Хейзен 45+1', Джуд Беллингхэм 60'
«Ливерпуль» набрал 9 очков и поднялся на 6-е место в общей таблице, «Реал» с тем же количеством баллов расположился на 5-й строчке.