Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин оценил игру своей команды в 1-м матче четвертьфинала Кубка Росси Пути РПЛ против «Зенит» (3:1).

Валерий Карпин — главный тренер московского «Динамо» globallookpress.com

«Хороший матч, достойный. Ещё и счет достойный. Дело даже не в нём. Даже если бы вничью сыграли, то претензий точно ни к кому бы не было.

Как игроков мотивировать и не дать им расслабиться в ответном матче? Играя с "Зенитом", вы думаете, что кто‑то может расслабиться? Не важно, какой счет. Он не 8:0 и не 10:0. "Зениту" по силам отыграть два мяча в матче с любой командой. Поэтому расслабона точно никакого не будет», — сказал Карпин «Матч ТВ».

Ответная игра между этими командами состоится 27-го ноября в Москве. Начало встречи — в 20:30 по мск.