Московское «Динамо» одолело «Зенит» (3:1) в первом матче 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ.
На 53-й минуте «бело-голубые» вышли вперед благодаря точному удару нападающего Ивана Сергеева.
«Зенит» сумел сравнять счет на 76-й минуте, отличился Педро с передачи Максима Глушенкова.
После этого «Динамо» забило 2 гола. На 84-й минуте отличился Ульви Бабаев, а на 90+4-й минуте голом отметился Константин Тюкавин.
Результат матча
ЗенитСанкт-Петербург1:3ДинамоМосква
1:0 Педриньо 76' 1:1 Ульви Бабаев 84' 1:2 Константин Тюкавин 90+4'
Ответная игра между этими командами состоится 27-го ноября в Москве. Начало встречи — в 20:30 по мск.