В четвертьфинале Кубка России «Оренбург» примет «Краснодар». Это первый поединок раунда. Он состоится 5 ноября в 16:00 мск.
«Оренбург» в преддверие этой встречи победил «Сочи» в рамках матча РПЛ. Это была единственная победа команды за последний месяц. Что касается Кубка России, то перед выходом в плей-офф хозяева проиграли «Зениту» 0:6, что показало неспособность команды противостоять сильным соперникам.
«Краснодар» выиграл 6 матчей подряд и явно не собирается на этом останавливаться. Гости получили заряд настроения в прошлом поединке, в котором они выиграли у «Спартака». «Быков» не пугают выездные встречи. В нынешнем сезоне они еще ни разу не проигрывали на чужих стадионах.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.04.
- Букмекеры предлагают 5.70 на победу «Оренбурга» и 1.55 на победу «Краснодара».
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Оренбург» — «Краснодар»
