прогноз на матч Кубка России, ставка за 2.04.

5 ноября в 1/4 финала Пути Регионов Кубка России сыграют «Оренбург» и «Краснодар». Поединок начнется в 16:00 по мск.

«Оренбург»

Турнирное положение: «Оренбург» занял вторую строчку в группе A, набрав восемь очков.

В активе команды две победы, одна ничья и три поражения при шести забитых и 14-ти пропущенных мячах.

Последние матчи: в последнем матче «Оренбург» уверенно обыграл «Сочи» со счетом 3:1.

До этого команда минимально уступила «Спартаку» и была разгромлена «Зенитом» в последнем туре Кубка России со счетом 0:6.

В последних пяти матча команда имеет на своем счету одну победу, один матч вничью и три поражения. Разница мячей на этом отрезке — 4:10.

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Оренбург» ужасно провел последний матч Кубка против одного из лидеров чемпионата, а в этом поединке команда сразится с первой командой Российской Премьер-лиги. Сумеет ли клуб испортить жизнь фавориту?

«Краснодар»

Турнирное положение: «Краснодар» смог завершить групповой этап Кубка России на первой строчке в квартете B, набрав 14 очков.

В активе клуба четыре победы, одна ничья и одно поражение при 14-ти забитых и пяти пропущенных мячах.

Последние матчи: команда провела удачно последний матч. В поединка чемпионата был обыгран «Спартак» со счетом 2:1.

До этого «Краснодар» минимально обыграл «Рубин» (1:0) и смог одолеть «Сочи» в Кубке России со счетом 3:0.

В последних пяти матчах «Краснодар» одержал пять побед подряд, забив девять мячей и пропустив всего один в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Краснодар» выглядит очень уверенно в середине сезона. Команда не знает поражений в семи матчах к ряду. Оборона клуба также в полном порядке. Всего один пропущенный мяч в этих поединках.

Статистика для ставок

«Оренбург» проиграл последний матч Кубка со счетом 0:6

«Краснодар» не знает поражений в семи матчах к ряду

Гости пропустили всего один мяч в семи турах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Краснодара» — 1.56, победа «Оренбурга» — 5.60, ничья — за 4.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.59 и 2.24 соответственно.

Прогноз: Считаем, что в матче будет забивать только одна команда. Это основная ставка.

2.05 Обе команды не забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Оренбург» — «Краснодар» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Обе команды не забьют в матче за 2.05.

Прогноз: Сыграем на ТМ 2,5 в матче.

2.24 ТМ 2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.24 на матч «Оренбург» — «Краснодар» позволит вывести на карту выигрыш 1240₽, общая выплата — 2240₽

Ставка: ТМ 2,5 в матче за 2.24.