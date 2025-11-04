Комментатор Константин Генич высказался о проблемах московского «Спартака». Ранее в 14-м туре РПЛ красно-белые уступили «Краснодару» со счетом 1:2.

«Давайте себя поймаем на мысли, что последние, ну, не знаю, туров пять, может быть, мы обсуждаем состав "Спартака" дольше, чем игру "Спартака". Потому что игры как таковой нет, Станкович из раза в раз угадывает и Станкович из раза в раз пытается подстроиться или придумать что-то для соперника», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол! ».

«Спартак» идет шестым в таблице чемпионата России, набрав 22 очка.