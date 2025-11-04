Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о возможной операции травмированного пальца.  Повреждение вызывает у вратаря дискомфорт.

«Есть дискомфорт.  Не до конца всё зажило.  Может быть зимой, когда будет пауза, проконсультируемся и прооперирую, чтобы не надо было каждый раз заматывать два пальца.

Я уверен, если я два пальца вместе не смотаю, то малейший удар — может повториться тоже самое.  Лучше перестраховаться.  Конечно, чувство мяча теряю, но лучше так», — сказал Агкацев «Чемпионату».

«Краснодар» в 14-м туре РПЛ обыграл «Спартак» со счетом 2:1 и возглавил таблицу.