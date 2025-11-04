Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о возможной операции травмированного пальца. Повреждение вызывает у вратаря дискомфорт.

«Есть дискомфорт. Не до конца всё зажило. Может быть зимой, когда будет пауза, проконсультируемся и прооперирую, чтобы не надо было каждый раз заматывать два пальца.

Я уверен, если я два пальца вместе не смотаю, то малейший удар — может повториться тоже самое. Лучше перестраховаться. Конечно, чувство мяча теряю, но лучше так», — сказал Агкацев «Чемпионату».

«Краснодар» в 14-м туре РПЛ обыграл «Спартак» со счетом 2:1 и возглавил таблицу.