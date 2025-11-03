Экс-наставник ряда клубов РПЛ Сергей Ташуев заявил, что в «Спартаке» нужно назначить россиянина на пост главного тренера.

Сергей Ташуев
Сергей Ташуев globallookpress.com

«Может, "Спартаку" стоит взять российского тренера?  Не можно, а нужно!  И мы готовы, все тренеры российские (готовы) работать в "Спартаке" без проблем!

Недавно кричали: "Абаскаль!  Абаскаль! " И что?  Как сказал Квеквескири: "Мы, колхозники, всё равно вас обыграем".  Но мы не колхозники, мы очень умные люди.

У нас страна очень умная.  Я патриот своей страны!  Меня задевает, что кто попало, кто угодно, но только не русские.  Всё фигня.  Это проблема наша.  Совок остался совком», — сказал Ташуев Чемпионату.

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» проявляет интерес к главному тренеру словенского «Целе» Альберту Риере.