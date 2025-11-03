Экс-наставник ряда клубов РПЛ Сергей Ташуев заявил, что в «Спартаке» нужно назначить россиянина на пост главного тренера.

Сергей Ташуев globallookpress.com

«Может, "Спартаку" стоит взять российского тренера? Не можно, а нужно! И мы готовы, все тренеры российские (готовы) работать в "Спартаке" без проблем!

Недавно кричали: "Абаскаль! Абаскаль! " И что? Как сказал Квеквескири: "Мы, колхозники, всё равно вас обыграем". Но мы не колхозники, мы очень умные люди.

У нас страна очень умная. Я патриот своей страны! Меня задевает, что кто попало, кто угодно, но только не русские. Всё фигня. Это проблема наша. Совок остался совком», — сказал Ташуев Чемпионату.

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» проявляет интерес к главному тренеру словенского «Целе» Альберту Риере.