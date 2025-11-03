«Милан» одержал победу над «Ромой» (1:0) в матче 10-го тура итальянской Серии А.
Единственный гол в этом матче «россонери» забили на 39-й минуте благодаря точному удару Страхини Павловича.
Результат матча
МиланМилан1:0РомаРим
1:0 Страхиня Павлович 39'
Милан: Мик Меньян, Кони де Винтер, Страхиня Павлович, Алексис Салемакерс (Закари Атекаме 87'), Давиде Бартезаги, Маттео Габбиа, Юссуф Фофана, Лука Модрич, Самуэле Риччи, Кристофер Нкунку (Рубен Лофтус-Чик 84'), Рафаэл Леау (Фикайо Томори 90')
Рома: Миле Свилар, Зеки Челик (Артем Довбик 77'), Эван Н'Дика, Джанлука Манчини, Марио Эрмосо (Томмазо Бальданци 84'), Матиас Соуле (Лоренцо Пеллегрини 51'), Уэсли Франса, Нейл Эль-Айнауи (Леон Бэйли 51'), Ману Коне, Бриан Кристанте, Пауло Дибала (Константинос Цимикас 84')
Жёлтые карточки: Юссуф Фофана 78' — Нейл Эль-Айнауи 34', Зеки Челик 75', Марио Эрмосо 83'
После этого матча «Милан» располагается на 3-й позиции в таблице Серии А с 21-м очком в активе. «Рома» — на 4-й строчке с тем же количеством баллов.