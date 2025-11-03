«Милан» одержал победу над «Ромой» (1:0) в матче 10-го тура итальянской Серии А.

Единственный гол в этом матче «россонери» забили на 39-й минуте благодаря точному удару Страхини Павловича.

Милан 1:0 Рома
1:0 Страхиня Павлович 39'
Милан:  Мик Меньян,  Кони де Винтер,  Страхиня Павлович,  Алексис Салемакерс (Закари Атекаме 87'),  Давиде Бартезаги,  Маттео Габбиа,  Юссуф Фофана,  Лука Модрич,  Самуэле Риччи,  Кристофер Нкунку (Рубен Лофтус-Чик 84'),  Рафаэл Леау (Фикайо Томори 90')
Рома:  Миле Свилар,  Зеки Челик (Артем Довбик 77'),  Эван Н'Дика,  Джанлука Манчини,  Марио Эрмосо (Томмазо Бальданци 84'),  Матиас Соуле (Лоренцо Пеллегрини 51'),  Уэсли Франса,  Нейл Эль-Айнауи (Леон Бэйли 51'),  Ману Коне,  Бриан Кристанте,  Пауло Дибала (Константинос Цимикас 84')
Жёлтые карточки:  Юссуф Фофана 78'  —  Нейл Эль-Айнауи 34',  Зеки Челик 75',  Марио Эрмосо 83'

После этого матча «Милан» располагается на 3-й позиции в таблице Серии А с 21-м очком в активе.  «Рома» — на 4-й строчке с тем же количеством баллов.