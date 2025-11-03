После этого матча «Милан» располагается на 3-й позиции в таблице Серии А с 21-м очком в активе. «Рома» — на 4-й строчке с тем же количеством баллов.

Единственный гол в этом матче «россонери» забили на 39-й минуте благодаря точному удару Страхини Павловича .

«Милан» одержал победу над «Ромой» (1:0) в матче 10-го тура итальянской Серии А.

2.12

Прогнозы•Сегодня 22:45 «Лацио» — «Кальяри». Прогноз и ставка «Кальяри» снова проиграет?

Футбол•Сегодня 02:06 «Рома» не выстояла против «Милана»: гол Павловича отправил «россонери» на третье место

Футбол•Сегодня 00:46 «Милан» — «Рома»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А

Футбол•Вчера 16:35 «Верона» — «Интер»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А

Футбол•Вчера 00:43 «Кремонезе» — «Ювентус»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А

Главные темы сейчас

Футбол•01/11/2025 16:37 Леверкузенский парадокс: как увольнение тен Хага помогло «Байеру» начать новую жизнь

Футбол•01/11/2025 14:45 Хаби Алонсо меняет правила: лидеры и жертвы новой эпохи «Реала»

Футбол•01/11/2025 12:13 Семь столпов Аморима: без них уже невозможно представить «Манчестер Юнайтед»

Футбол•01/11/2025 10:25 «Ноль амбиций»: как «Селтик» превратился в клуб с токсичной атмосферой

Футбол•31/10/2025 20:06 «Реал» против УЕФА: почему мадридцы требуют 4,5 миллиарда евро за провал Суперлиги

Выбор читателей

Футбол•28/10/2025 07:17 Тимур Журавель: Очередной раз Станкович не знает, с каким планом «Спартак» выходит на матч

Теннис•29/10/2025 16:46 Теннисная Золушка из Монако: как Вашеро прошел путь из ниоткуда в топ-40

Футбол•29/10/2025 10:02 «Ман Сити» в плену Холанна: почему команда Гвардиолы рискует остаться без титула

Футбол•28/10/2025 08:50 Бандитский Петербург: игрока «Зенита» Мостового чуть не похитили студенты

Бои•28/10/2025 11:14 Ждать год титульник или драться? Волков — главный проигравший из-за отмены боя Ган-Аспиналл

Самое интересное

Футбол•16/10/2025 13:38 Машина по производству чемпионов: как Испания создала самую совершенную футбольную систему в мире

Бои•16/10/2025 12:10 Мейвезер, Кроуфорд, Эннис — трио, захватившее полусредний вес в боксе в 21-м веке

Футбол•15/10/2025 11:45 «Маленький Месси» в Лондоне: как Эстеван прошел путь от «Палмейраса» до «Челси»

Футбол•15/10/2025 16:04 Исторический провал: почему Йон-Даль Томассон стал первым уволенным тренером Швеции