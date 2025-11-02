На «Сан-Сиро» сойдутся две команды, которые определяют темп нынешней Серии А. Разница в три очка превращает матч в прямую дуэль за место в группе лидеров: победа «Милана» вернёт интригу в борьбу за Скудетто, а успех «Ромы» укрепит её статус главного преследователя «Наполи». Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

64' В офсайде на правом фланге оказался Бейли.

62' Меньян легко справился с подачей на ближнюю штангу.

60' Кристанте навесил с левого фланга, Эрмосо головой пробил мимо ворот.

58' Де Винтер оказался чуть ли не один перед воротами, но не решился бить! Скидывал на Леау, который не обработал трудный мяч.

57' Бартезаги подал со штрафного, Уэсли головой выбил из штрафной.

55' «Рома» подала первый угловой в матче, не получилось удара после навеса Дибалы.

53' Леау пробил с левой, заблокировал Ндика.

52' Бейли выходит вместо Суле у «Ромы».

50' В штангу мяч попал от Нкунку! Модрич прямо в Кристофера навесил с углового.

49' Мощно пробил Леау с левой в ближний угол, снова тащит Свилар!

49' Навешивал Соуле на дальнюю штангу, не успел к мячу партнёр.

48' Леау обыграл двух защитников в штрафной, но не смог пробить! Свилар забрал мяч.

47' Свилар тащит удар Фофана в упор! Вовремя вышел и накрыл француза.

46' Риччи пробил из-за штрафной с лёта, мимо ближнего угла.

46' Второй тайм! Без замен в перерыве.

45+1' Перерыв! «Рома» выглядела неплохо в первые полчаса, но потом забил «Милан» – и конролировал игру до перерыва. Отдыхаем 15 минут!

45+1' Леау пробил издали – выше ворот.

45' Добавлена минута.

45' Фофана не забивает с 11 метров после паса Бартезаги! Никто не мешал французу, но с левой ноги он отправил мяч мимо ворот.

43' Нкунку мощно пробил в касание с линии штрафной, Свилар забрал мяч.

41' Челик простреливал в центр на Дибалу, тот не смог пробить головой в борьбе с Павловичем.

39' ГОООООООООООООЛ! Впереди «Милан»! Леау не оставил шансов Ндика, прострелил в центр штрафной, а там замкнул Павлович, который подключился в атаку! 1:0!

38' Леау подобрал мяч после навеса Модрича и сам попытался забросить на дальнюю штангу — Ндика снова хорош на втором этаже, выиграл борьбу.

37' Эль Анауи сфолил на Нкунку недалеко от своей штрафной, шанс со стандарта у «Милана».

36' Ндика выиграл борьбу в штрафной после навеса, но пробил неточно.

35' Нкунку отмахнулся по лицу Ндика на своей половине, пока что без жёлтой карточки.

34' Опасно в штрафной «Милана» было после подачи с углового, Модрич и Фофана разрядили ситуацию.

31' Дибала в касание пробил из-за штрафной – выше ворот.

29' В итоге Суле бил с линии штрафной после розыгрыша, не попал как следует по мячу аргентинец.

28' Штрафной заработал Дибала в борьбе с Фофана, позиция для удара самого Пауло, метров 25 до ворот.

28' Свилар забрал мяч после навеса Модрича с углового.

27' Леау простреливал с острого угла после дриблинга, заработал угловой.

25' Эль Анауи пробил по воротам после борьбы с Де Винтером, мимо створа.

23' Манчини выиграл борьбу у Леау после выноса Меньяна, скинул Свилару.

21' Габбия пытался разрезать оборону «Ромы» пасом, не дошёл мяч до Леау.

20' Павлович пробил головой после навеса Бартезаги, мимо ворот.

20' Уэсли с угла штрафной пробил правой ногой – в руки Меньяну.

19' Манчини забросил на Суле, тот пытался в касание пробить, но отправил мяч сильно мимо ворот.

17' Дибала не попал по воротам внешей стороной стопы! Принял мяч в штрафной и вторым касанием пробил, немного мимо девятки.

16' Эль Анауи зацепился за мяч в штрафной «Ромы», но пробить или скинуть не получилось.

15' Уэсли пробил с острого угла левой ногой — Меньян на месте.

14' Леау пошёл в обводку на левом фланге против нескольких защитников, потерял мяч.

12' Дибала забрасывал в штрафную, там никого из партнёров.

10' Ндика не попал головой в угол после навеса Суле! Отличный момент у «Ромы»!

09' Салемакерс сбил Уэсли на фланге, шанс со стандарта у гостей.

07' Эль Анауи пробил в касание из-за штрафной — в руки Меньяну.

06' Модрич вырезал внешней вперёд на Леау, тот поетрял мяч в центре.

05' Дибала вошёл в штрафную после передачу Суле, не убежал от Де Винтера и упустил мяч за лицевую.

03' Уэсли опасно отдавал в штрафную, защитник вынес.

01' «Рома» начала с центра, поехали!

До матча

22:30 Судейская бригада матча: Главный арбитр — Марко Гуида. Ассистенты: Даниэле Дей Джудичи, Кристиан Росси. Четвёртый арбитр — Маттео Маркетти.VAR — Алеандро Ди Паоло.AVAR — Марко Ди Белло.

22:00 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Милан»: Меньян, Де Винтер, Габбия, Павлович, Салемакерс, Фофана, Модрич, Риччи, Бартесаги, Нкунку, Леау. Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

«Рома»: Свилар, Манчини, Ндика, Эрмосо, Уэсли, Эль-Аянуи, Коне, Челик, Суле, Кристанте, Дибала. Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини.

«Милан»

Команда Массимилиано Аллегри застряла между прогрессом и застоем. После 1:1 с «Аталантой» в середине недели «россонери» продлили серию без поражений до девяти матчей, но снова остались без победы. До этого было нервные 2:2 с «Пизой» и череда ничьих, в которых «Милан» контролировал игру, но не доводил её до результата.

На своём поле Аллегри чувствует себя увереннее: пять матчей без поражений на «Сан-Сиро» (четыре победы и ничья), но три последних игры дома команда не смогла провести «на ноль». Травмы мешают сохранять стабильность — по-прежнему вне состава Пулишич, Рабьо, Хименес и Томори, а Леау и Эступиньян только вернулись после повреждений.

В центре поля снова, скорее всего, сыграет связка Модрич — Риччи — Фофана, а на флангах появятся Эступиньян и Калабрия. Аллегри требует большей концентрации в обороне: «Мы слишком легко позволяем соперникам бить, а "Рома" наказывает за каждый момент».

«Рома»

Римляне выиграли семь из девяти матчей и делят первое место с «Наполи». В среду они одолели «Парму» (2:1), благодаря голам Эрмосо и Довбика, и продолжают путь как команда, которая знает, во что хочет играть.

Гасперини выстроил лучшую оборону чемпионата — пять «сухих» матчей из девяти, всего семь пропущенных голов. И это без классического центрфорварда: Фергюсон травмирован, а Дибала и Суле чередуют роли в атаке, превращаясь то в «ложную девятку», то в плеймейкеров. На флангах по-прежнему нет Анхелиньо (болезнь), но заменяющий его Уэсли неплохо вписался.

Особенно впечатляет статистика на выезде — 11 побед и 9 «сухих» матчей в 2025 году, лучший показатель среди клубов топ-5 лиг Европы. И всё же на «Сан-Сиро» римляне не побеждали с 2017 года.

Личные встречи

В истории Серии А эти клубы встречались 180 раз, и баланс на стороне «Милана» — 80 побед против 46 у «Ромы». Последний матч, однако, остался за столичной командой — 3:1 в мае. Если «джалоросси» выиграют снова, это будет их первая серия из двух побед над «Миланом» за восемь лет.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.91.