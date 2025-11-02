«Милан» и «Рома» не выявят победителя?

прогноз на матч Серии А, ставка за 1.91

2 ноября в 10-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Милан» и «Рома». Начало игры — в 22:45 мск.

«Милан»

Турнирное положение: «Милан» занимает 4-е место в Серии А после девяти туров, набрав 18 очков при 14 забитых мячах и 7 пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда не лучшим образом сыграв вничью с «Аталантой» (1:1) 9-го тура Серии А.

До того команда сыграла вничью с «Пизой» (2:2) и обыграла «Фиорентину» (2:1) в Серии А.

Не сыграют: травмированы — Суслов, Али Мусрати, Кастанос, Акпа Акпро, Ойегоке

Состояние команды: «Милан» после возвращения Массимилиано Аллегри пока смотрится относительно бодро, несмотря на скудное количество забитых мячей.

Пока что отсутствие еврокубков положительно сказывается на «россонери», которые при регулярных проблемах конкурентов вполне способны замахнуться на «скудетто».

«Рома»

Турнирное положение: «Рома» стартовал неплохо, занимая 2-е место в Серии А после девяти туров, набрав 21 балл при 10 забитых мячах и четырех пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок «джаллоросси» провели удачно, обыграв «Парму» в матче 9-го тура Серии А — 2:1.

До того «Рома» обыграла «Сассуоло» (1:0) в Серии А и проиграла в Лиге Европы «Виктории» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Ди Дженнаро, Паласьос, Тюрам, Дармиан, Мхитарян

Состояние команды: «Рома» не без проблем, но претендует на самые высокие места по итогам сезона, хоть и команда под руководством Гасперини показывает далеко не самый яркий и зрелищный футбол.

В Лиге Европы у римлян дела заметно хуже, но если наставник «джаллоросси» сумеет найти баланс между турнирами, то команда может и застать той грозной силой, которой была «Аталанта».

Статистика для ставок

«Милан» не проигрывает на протяжении девяти последних игр

«Рома» ни разу не проигрывала в гостях в текущем розыгрыше Серии А

Последняя встреча между командами завершилась победой «Ромы» со счетом 3:1 в Риме

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.25, а победа «Ромы» — в 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.17 и 1.63.

Прогноз: Обе команды будут нацелены на достижение результата и вполне стоит ожидать, что обе команды забьют

Ставка: Обе забьют — Да за 1.91.

Прогноз: более рискованный прогноз, при котором «Милан» и «Рома» в очном поединке не выявят победителя

Ставка: Ничья за 3.75