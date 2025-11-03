Защитник «Реала» Дин Хейсен поделился мыслями перед матчем 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Дин Хейсен — защитник «Реала» globallookpress.com

«Мы с нетерпением ждём этого матча. Надеемся взять три очка и сделать всё возможное. Психологически я в отличной форме. Очень рад быть здесь, это моя мечта. Надеюсь принести много радости болельщикам "Реала".

Лично я уже играл тут. Это не будет проблемой. "Энфилд" — просто футбольное поле, а играют футболисты», — приводит слова Хёйсена официальный сайт клуба.

Матч между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится завтра, 4-го ноября в 23:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.