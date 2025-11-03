Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о победе «Зенита» в матче 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:0).

Денис Глушаков globallookpress.com

«У "Зенита" более опытные игроки. Больше в этом матче они играли организационно, не дали ничего сделать "Локомотиву" в организации игры. Сейчас "Зенит" набрал ход, они в хорошей физической форме. В концовке осенней части они не потеряют очки и будут так же бороться за чемпионство. Игра была интересная, на встречных курсах. У "Локомотива" были моменты.

Батраков смотрелся солидно, даже если терял мяч, он спокойно к этому относился. Но с каждым матчем ему будет всё сложнее играть, его будут разбирать», — сказал Глушаков «Матч ТВ».

После этого матча «Зенит» располагается на 3-й позиции в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе. «Локомотив» — на 5-й строчке с 27-ю баллами.