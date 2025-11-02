Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о «жаркой» концовке в матче 14-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

Эдуард Сперцян — полузащитник «Краснодара» globallookpress.com

Напомним, что 2 игрока «Краснодара» получили красные карточки во время встречи против «красно-белых» — Джон Кордоба на 88-й минуте и Дуглас Аугусто на 90+5-й минуте.

«Концовка, конечно, неприятная получилась. Но молодцы, команда билась. Так что заслуженная победа.

Что случилось с "Краснодаром"? "Спартак" — сильная команда, мы чуть подсели. Нужно было больше давить. Может быть, где‑то устали. Так бывает, это футбол. Главное, что команда победила. Три очка есть.

Что подумал в моменте удаления Кордобы? Он важный игрок для нас. Решение судьи. Но удар локтем был.

"Спартак" не разочаровал? Это мы молодцы. Сделаем работу над ошибками из второго тайма и будем двигаться дальше», — сказал Сперцян «Матч ТВ».

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице чемпионата России с 32 баллами в копилке.