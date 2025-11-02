Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о «жаркой» концовке в матче 14-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

Эдуард Сперцян — полузащитник «Краснодара»
Напомним, что 2 игрока «Краснодара» получили красные карточки во время встречи против «красно-белых» — Джон Кордоба на 88-й минуте и Дуглас Аугусто на 90+5-й минуте.

«Концовка, конечно, неприятная получилась.  Но молодцы, команда билась.  Так что заслуженная победа.

Что случилось с "Краснодаром"? "Спартак" — сильная команда, мы чуть подсели.  Нужно было больше давить.  Может быть, где‑то устали.  Так бывает, это футбол.  Главное, что команда победила.  Три очка есть.

Что подумал в моменте удаления Кордобы?  Он важный игрок для нас.  Решение судьи.  Но удар локтем был.

"Спартак" не разочаровал?  Это мы молодцы.  Сделаем работу над ошибками из второго тайма и будем двигаться дальше», — сказал Сперцян «Матч ТВ».

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице чемпионата России с 32 баллами в копилке.