В 11-м туре французской Лиги 1 «Ренн» на своем поле не оставил шансов «Страсбургу»- 4:1.

Эстебан Леполь globallookpress.com

Главным героем встречи стал нападающий Эстебан Леполь, перебравшийся по ходу сезона из «Анже». На счету 25-летнего футболиста хет-трик. Всего же в 9 играх за «Ренн» он уже забил 7 голов.

Еще один мяч в этой встрече на счету 18-летнего таланта Мохамеда Мейте.

За эльзасцев отличился швед Себастьян Нанаси.

Результат матча Ренн Ренн 4:0 Страсбург Страсбург 1:0 Эстебан Леполь 9' 2:0 Мохамед Кадер Мейте 35' 3:0 Эстебан Леполь 48' 4:0 Эстебан Леполь 60' Ренн: Брис Самба, Абдельхамид Аит Будлал, Жереми Жаке, Лилиан Брассье, Пшемыслав Франковски, Махди Камара, Валентин Ронжье, Джауи Сиссе ( Людовик Блас 68' ), Муса Аль-Тамари ( Кентен Мерлен 59' ), Эстебан Леполь, Мохамед Кадер Мейте ( Брил Эмболо 68' ) Страсбург: Валентин Барко, Бен Чилвел, Гела Дуэ, Самир эль Мурабет ( Матис Амугу 52' ), Абдул Уаттара ( Рабби Нзингула 61' ), Хоакин Паникелли, Хулио Энсисо, Самуэль Амо-Амейо ( Себастиан Нанаси 52' ), Диегу Морейра, Lucas Hogsberg, Mike Penders

Статистика матча 6 Удары в створ 1 2 Удары мимо 8 37 Владение мячом 63 4 Угловые удары 2 2 Офсайды 3 12 Фолы 5

Эта победа позволила «Ренну» подняться на 9-е место с 11 очками. «Страсбург» (19) пока идет четвертым.