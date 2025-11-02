В 11-м туре французской Лиги 1 «Ренн» на своем поле не оставил шансов «Страсбургу»- 4:1.
Главным героем встречи стал нападающий Эстебан Леполь, перебравшийся по ходу сезона из «Анже». На счету 25-летнего футболиста хет-трик. Всего же в 9 играх за «Ренн» он уже забил 7 голов.
Еще один мяч в этой встрече на счету 18-летнего таланта Мохамеда Мейте.
За эльзасцев отличился швед Себастьян Нанаси.
Результат матча
РеннРенн4:0СтрасбургСтрасбург
1:0 Эстебан Леполь 9' 2:0 Мохамед Кадер Мейте 35' 3:0 Эстебан Леполь 48' 4:0 Эстебан Леполь 60'
Ренн: Брис Самба, Абдельхамид Аит Будлал, Жереми Жаке, Лилиан Брассье, Пшемыслав Франковски, Махди Камара, Валентин Ронжье, Джауи Сиссе (Людовик Блас 68'), Муса Аль-Тамари (Кентен Мерлен 59'), Эстебан Леполь, Мохамед Кадер Мейте (Брил Эмболо 68')
Страсбург: Валентин Барко, Бен Чилвел, Гела Дуэ, Самир эль Мурабет (Матис Амугу 52'), Абдул Уаттара (Рабби Нзингула 61'), Хоакин Паникелли, Хулио Энсисо, Самуэль Амо-Амейо (Себастиан Нанаси 52'), Диегу Морейра, Lucas Hogsberg, Mike Penders
Эта победа позволила «Ренну» подняться на 9-е место с 11 очками. «Страсбург» (19) пока идет четвертым.