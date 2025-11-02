В 11-м туре французской Лиги 1 «Ренн» на своем поле не оставил шансов «Страсбургу»- 4:1.

Эстебан Леполь
Эстебан Леполь globallookpress.com

Главным героем встречи стал нападающий Эстебан Леполь, перебравшийся по ходу сезона из «Анже».  На счету 25-летнего футболиста хет-трик.  Всего же в 9 играх за «Ренн» он уже забил 7 голов.

Еще один мяч в этой встрече на счету 18-летнего таланта Мохамеда Мейте.

За эльзасцев отличился швед Себастьян Нанаси.

Результат матча

РеннРеннРенн4:0СтрасбургСтрасбургСтрасбург
1:0 Эстебан Леполь 9' 2:0 Мохамед Кадер Мейте 35' 3:0 Эстебан Леполь 48' 4:0 Эстебан Леполь 60'
Ренн:  Брис Самба,  Абдельхамид Аит Будлал,  Жереми Жаке,  Лилиан Брассье,  Пшемыслав Франковски,  Махди Камара,  Валентин Ронжье,  Джауи Сиссе (Людовик Блас 68'),  Муса Аль-Тамари (Кентен Мерлен 59'),  Эстебан Леполь,  Мохамед Кадер Мейте (Брил Эмболо 68')
Страсбург:  Валентин Барко,  Бен Чилвел,  Гела Дуэ,  Самир эль Мурабет (Матис Амугу 52'),  Абдул Уаттара (Рабби Нзингула 61'),  Хоакин Паникелли,  Хулио Энсисо,  Самуэль Амо-Амейо (Себастиан Нанаси 52'),  Диегу Морейра,  Lucas Hogsberg,  Mike Penders

Эта победа позволила «Ренну» подняться на 9-е место с 11 очками.  «Страсбург» (19) пока идет четвертым.