2 ноября в 11-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ренн» и «Страсбург». Начало игры — в 17:00 мск.
«Ренн»
Турнирное положение: Бретонцы ходят в середняках лиги. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Ренн» на 7 очков отстает от зоны еврокубков. А вот отличилась команда 14 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Бретонцы не уступили «Тулузе» (2:2).
До того команда была бита «Ниццей» (1:2). А вот поединок с «Осером» принес один зачетный балл в копилку (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 ничьих. В этих поединках «Ренн» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Бретонцы крепки, вот только стабильностью не отличаются. А вот состав команды по именам выглядит довольно выгодно.
Причем «Ренн» традиционно сложно противостоит «Страсбургу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Бретонцы намерены подтянуться к еврокубковой зоне.
«Страсбург»
Турнирное положение: Эльзасцы текущий чемпионат проводят продуктивно. Команда ныне пребывает на 4 строчке турнирной таблицы.
Причем «Страсбург» лишь на 2 очка отстает от лидера. Команда отличилась 21 забитым мячом при 12 пропущенных.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Эльзасцы уверенно переиграли «Осер» (3:0).
До того команда потерпела поражение от «Лиона» (1:2). А вот чуть ранее она расписала паритет с «Ягеллонией» (1:1).
При этом «Страсбург» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Эмануэль Эмега — травмирован.
Состояние команды: Эльзасцы намерены побороться за попадание на пьедестал. Вот только в среднем команда пропускает чаще гола за матч.
При этом «Страсбург» весьма неплохо выглядит в плане реализации. Да и аргентинец Хоакин Паникелли отличился уже 9 голами в чемпионате.
Команда на нынешнем отрезке выглядит весьма симпатично. Эльзасцы способны побороться за самые высокие места.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда явно воспользуется проблемами в обороне соперника.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают чаще одного мяча за матч
- «Страсбург» в среднем забивает 2 гола за матч
- «Ренн» не побеждает уже 6 матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ренн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 2.88.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.69 и 2.20.
Прогноз: «Страсбург» имеет довольно качественный подбор исполнителей, и наверняка во всю прыть понесется в атаку.
Номинальные гости сражаются за самые высокие места, да и «Ренн» нынче крайне нестабилен.
Ставка: Победа «Страсбурга» за 2.88.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.67