Добудут ли эльзасцы три очка?

прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.88

2 ноября в 11-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ренн» и «Страсбург». Начало игры — в 17:00 мск.

«Ренн»

Турнирное положение: Бретонцы ходят в середняках лиги. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Ренн» на 7 очков отстает от зоны еврокубков. А вот отличилась команда 14 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Бретонцы не уступили «Тулузе» (2:2).

До того команда была бита «Ниццей» (1:2). А вот поединок с «Осером» принес один зачетный балл в копилку (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 ничьих. В этих поединках «Ренн» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: Бретонцы крепки, вот только стабильностью не отличаются. А вот состав команды по именам выглядит довольно выгодно.

Причем «Ренн» традиционно сложно противостоит «Страсбургу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Бретонцы намерены подтянуться к еврокубковой зоне.

«Страсбург»

Турнирное положение: Эльзасцы текущий чемпионат проводят продуктивно. Команда ныне пребывает на 4 строчке турнирной таблицы.

Причем «Страсбург» лишь на 2 очка отстает от лидера. Команда отличилась 21 забитым мячом при 12 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Эльзасцы уверенно переиграли «Осер» (3:0).

До того команда потерпела поражение от «Лиона» (1:2). А вот чуть ранее она расписала паритет с «Ягеллонией» (1:1).

При этом «Страсбург» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Эмануэль Эмега — травмирован.

Состояние команды: Эльзасцы намерены побороться за попадание на пьедестал. Вот только в среднем команда пропускает чаще гола за матч.

При этом «Страсбург» весьма неплохо выглядит в плане реализации. Да и аргентинец Хоакин Паникелли отличился уже 9 голами в чемпионате.

Команда на нынешнем отрезке выглядит весьма симпатично. Эльзасцы способны побороться за самые высокие места.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда явно воспользуется проблемами в обороне соперника.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают чаще одного мяча за матч

«Страсбург» в среднем забивает 2 гола за матч

«Ренн» не побеждает уже 6 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ренн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 2.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.69 и 2.20.

Прогноз: «Страсбург» имеет довольно качественный подбор исполнителей, и наверняка во всю прыть понесется в атаку.

Номинальные гости сражаются за самые высокие места, да и «Ренн» нынче крайне нестабилен.

Ставка: Победа «Страсбурга» за 2.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.67