«Божуар» давно не видел такого вечера — восемь голов, два дубля, каскад ошибок и вспышек гениальности. «Монако» оказался на шаг быстрее и хладнокровнее «Нанта» и взлетел на второе место в таблице. Команда Себастьяна Поконьоли продемонстрировала мощный атакующий ритм и отточенные связи между полузащитой и флангами, тогда как «канарейки» Луиша Кастру погибли от собственной открытости.

Результат матча

НантФранция. Лига 1Нант3:5МонакоМонакоМонако
0:1 Мамаду Кулибали 7' 1:1 Баэреба Гирасси 19' 1:2 Фоларин Балогун 41' 2:2 Баэреба Гирасси 45+6' 2:3 Магнес Аклиуше 55' 2:4 Александр Головин 75' 3:4 Мостафа Мохамед 80' 3:5 Александр Головин 90+4'
Нант:  Антони Лопеш,  Кельвен Амьен-Аду,  Чидози Авазим (Фабьен Сентонс 76'),  Тилель Тати,  Джуниор Мванга,  Луи Леру,  Квон Хек-Кю,  Демен Ассумани (Николя Коцца 64'),  Баэреба Гирасси (Амади Камара 71'),  Юссеф Эль-Араби (Мостафа Мохамед 71'),  Маттис Аблин
Монако:  Филипп Кён,  Кассум Уаттара,  Джордан Тезе,  Кристиан Мависса (Pape Cabral 69'),  Мохаммед Салису,  Тило Керер,  Магнес Аклиуше (Ансумане Фати 81'),  Мамаду Кулибали,  Фоларин Балогун (Мика Биерет 73'),  Такуми Минамино (Александр Головин 69'),  Крепин Дьятта
Жёлтые карточки:  Тилель Тати 16',  Маттис Аблин 76',  Фабьен Сентонс 90'  —  Мамаду Кулибали 25',  Такуми Минамино 34',  Мохаммед Салису 57',  Джордан Тезе 61',  Тило Керер 61',  Кассум Уаттара 82',  Филипп Кён 84'

Игра началась на максимальных оборотах.  Уже на пятой минуте Демаин Табибу зарядил в перекладину, а через мгновение «Монако» наказал за потерю — Манес Аклиуш подхватил мяч, пробежал мимо Авазима и выкатил на пустые ворота Мамаду Кулибали.  Молодой полузащитник спокойно открыл счёт — 0:1, и монегаски повели на чужом поле.

Игроки «Монако» празднуют гол
«Нант» ответил ударом, достойным аплодисментов.  Матис Аблин, лучший игрок хозяев, разорвал фланг, выдал передачу в центр, и Гирасси уверенно замкнул комбинацию — 1:1.  После этого пошла жара: Балогун, Диатта, Минамино — атака гостей расстреливала ворота, но долго безрезультатно.  До 41-й минуты, когда Кулибали вырезал мяч за спину обороне, и Фоларин Балоган, наконец, реализовал свой момент, отправив мяч под вратарём.

Фоларин Балоган
Но даже этот гол не стал решающим — в добавленное время снова сработала связка Аблин — Гирасси: удар Эль-Араби пришёлся в штангу, и юный форвард добил. 2:2 к перерыву — и полное ощущение безумия.

Игроки «Нанта» празднуют гол
Аклиуш дирижирует, Головин завершает

После перерыва «Монако» вышел более собранным.  Команда Поконьоли перестала бросаться вперёд всей линией и стала атаковать более структурно.  На 55-й минуте Минамино сместил игру на левый край, Уаттара прострелил в центр, а Аклиуш хладнокровно пробил в дальний угол. 2:3 — гол+пас у 23-летнего Манеса.

Игроки «Монако» празднуют гол
А «Нант» не сдавался.  Аблин снова кошмарил защитников, Эль-Араби цеплялся за мячи, но стоило чуть раскрыться — «Монако» включал ускорение.  Аклиуш нашёл передачей всё того же Уаттара, который катнул под удар Александру Головину — и тот не простил.  Мощно, точно, по делу — 2:4.  Российский полузащитник наконец-то забил в новом сезоне!

Александр Головин после забитого гола
Хозяева, тем временем, всё же вернули интригу: на 80-й минуте после очередного сольного прохода Аблина Мостафа Мохамед подкараулил отскок и пробил под перекладину — 3:4.  Стадион взорвался, «Нант» бросился добивать уставшего соперника, но именно в этот момент команда Каштру попала в собственную ловушку.  Раскрытые зоны, провалы в центре — и в компенсированное время Головин, сыграв на добивании после сейва Лопеша, оформил дубль. 3:5 — точка, похоронный дубль Александра Головина.

Второй гол Головина
Монегаски преследуют «ПСЖ»

Победа стала второй подряд для «Монако» и вывела клуб на второе место — всего в одном очке от «Пари Сен-Жермен».  После непростого старта команда Поконьоли выглядит всё увереннее: атака набрала ход, полузащита движется слаженно, а молодёжь вроде Кулибали и Аклиуша стала фундаментом нового цикла.  Манес провёл, возможно, лучший матч в карьере — забил, отдал две результативные передачи, дирижировал темпом и рвал линии передач.

Головин — другая история.  После травм и смещённой роли он наконец показал себя в классическом амплуа десятого номера: подключался из глубины, читал эпизоды и бил вовремя.  Его дубль был важен именно сейчас, перед ключевыми матчами в Лиге Чемпионов и Лиге 1.

У «Нанта» же осталось много вопросов.  Команда храбрая и яркая в атаке, но наивная у своих ворот.  Аблин и Гирасси выдали спектакль, однако каждый раз, когда хозяева получали шанс сравнять, оборона дарила сопернику новый шанс.