«Божуар» давно не видел такого вечера — восемь голов, два дубля, каскад ошибок и вспышек гениальности. «Монако» оказался на шаг быстрее и хладнокровнее «Нанта» и взлетел на второе место в таблице. Команда Себастьяна Поконьоли продемонстрировала мощный атакующий ритм и отточенные связи между полузащитой и флангами, тогда как «канарейки» Луиша Кастру погибли от собственной открытости.
Результат матча
Игра началась на максимальных оборотах. Уже на пятой минуте Демаин Табибу зарядил в перекладину, а через мгновение «Монако» наказал за потерю — Манес Аклиуш подхватил мяч, пробежал мимо Авазима и выкатил на пустые ворота Мамаду Кулибали. Молодой полузащитник спокойно открыл счёт — 0:1, и монегаски повели на чужом поле.
«Нант» ответил ударом, достойным аплодисментов. Матис Аблин, лучший игрок хозяев, разорвал фланг, выдал передачу в центр, и Гирасси уверенно замкнул комбинацию — 1:1. После этого пошла жара: Балогун, Диатта, Минамино — атака гостей расстреливала ворота, но долго безрезультатно. До 41-й минуты, когда Кулибали вырезал мяч за спину обороне, и Фоларин Балоган, наконец, реализовал свой момент, отправив мяч под вратарём.
Но даже этот гол не стал решающим — в добавленное время снова сработала связка Аблин — Гирасси: удар Эль-Араби пришёлся в штангу, и юный форвард добил. 2:2 к перерыву — и полное ощущение безумия.
Аклиуш дирижирует, Головин завершает
После перерыва «Монако» вышел более собранным. Команда Поконьоли перестала бросаться вперёд всей линией и стала атаковать более структурно. На 55-й минуте Минамино сместил игру на левый край, Уаттара прострелил в центр, а Аклиуш хладнокровно пробил в дальний угол. 2:3 — гол+пас у 23-летнего Манеса.
А «Нант» не сдавался. Аблин снова кошмарил защитников, Эль-Араби цеплялся за мячи, но стоило чуть раскрыться — «Монако» включал ускорение. Аклиуш нашёл передачей всё того же Уаттара, который катнул под удар Александру Головину — и тот не простил. Мощно, точно, по делу — 2:4. Российский полузащитник наконец-то забил в новом сезоне!
Хозяева, тем временем, всё же вернули интригу: на 80-й минуте после очередного сольного прохода Аблина Мостафа Мохамед подкараулил отскок и пробил под перекладину — 3:4. Стадион взорвался, «Нант» бросился добивать уставшего соперника, но именно в этот момент команда Каштру попала в собственную ловушку. Раскрытые зоны, провалы в центре — и в компенсированное время Головин, сыграв на добивании после сейва Лопеша, оформил дубль. 3:5 — точка, похоронный дубль Александра Головина.
Монегаски преследуют «ПСЖ»
Победа стала второй подряд для «Монако» и вывела клуб на второе место — всего в одном очке от «Пари Сен-Жермен». После непростого старта команда Поконьоли выглядит всё увереннее: атака набрала ход, полузащита движется слаженно, а молодёжь вроде Кулибали и Аклиуша стала фундаментом нового цикла. Манес провёл, возможно, лучший матч в карьере — забил, отдал две результативные передачи, дирижировал темпом и рвал линии передач.
Головин — другая история. После травм и смещённой роли он наконец показал себя в классическом амплуа десятого номера: подключался из глубины, читал эпизоды и бил вовремя. Его дубль был важен именно сейчас, перед ключевыми матчами в Лиге Чемпионов и Лиге 1.
У «Нанта» же осталось много вопросов. Команда храбрая и яркая в атаке, но наивная у своих ворот. Аблин и Гирасси выдали спектакль, однако каждый раз, когда хозяева получали шанс сравнять, оборона дарила сопернику новый шанс.