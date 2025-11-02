В 17-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу «Спартак» из Костромы на своем поле уверенно переиграл новороссийский «Черноморец» — 3:1.

Александр Саплинов (№55)
Александр Саплинов (№55) globallookpress.com

Главным героем встречи стал полузащитник Александр Саплинов, забивший на 21-й минуте с пенальти и 73-й с игры.

Также отличился Артур Гарибян (84-я).

За гостей единственный мяч на счету Антона Крачковского (38-я).

Результат матча

Спартак КсКостромаСпартак Кс3:1ЧерноморецЧерноморецНовороссийск
1:0 Gharibyan A. 84'
Жёлтые карточки:  Денис Боков 90+2' (Спартак Кс),  Kiselev G. 90+2' (Спартак Кс)

Благодаря этому успеху «Спартак» набрал 33 очка и сравнялся с лидерами «Уралом» и «Факелом».  «Черноморец» пока 13-й с 17 очками.