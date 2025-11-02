В 17-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу «Спартак» из Костромы на своем поле уверенно переиграл новороссийский «Черноморец» — 3:1.
Главным героем встречи стал полузащитник Александр Саплинов, забивший на 21-й минуте с пенальти и 73-й с игры.
Также отличился Артур Гарибян (84-я).
За гостей единственный мяч на счету Антона Крачковского (38-я).
Результат матча
Спартак КсКострома3:1ЧерноморецНовороссийск
1:0 Gharibyan A. 84'
Жёлтые карточки: Денис Боков 90+2' (Спартак Кс), Kiselev G. 90+2' (Спартак Кс)
Благодаря этому успеху «Спартак» набрал 33 очка и сравнялся с лидерами «Уралом» и «Факелом». «Черноморец» пока 13-й с 17 очками.