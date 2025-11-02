Благодаря этому успеху «Спартак» набрал 33 очка и сравнялся с лидерами «Уралом» и «Факелом». «Черноморец» пока 13-й с 17 очками.

За гостей единственный мяч на счету Антона Крачковского (38-я).

Главным героем встречи стал полузащитник Александр Саплинов , забивший на 21-й минуте с пенальти и 73-й с игры.

В 17-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу «Спартак» из Костромы на своем поле уверенно переиграл новороссийский «Черноморец» — 3:1.

