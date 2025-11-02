2 ноября в 17-м туре первенства России по футболу сыграют «Спартак» Кострома и «Черноморец» Нв. Начало игры — в 17:00 мск.
«Спартак» Кострома
Турнирное положение: Костромичи пока еще держатся в группе лидеров. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Спартак» Кострома лишь на 3 очка отстает от лидера. А вот отличилась команда 24 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Костромичи не сумели одолеть «Шинник» (2:2).
До того команда минимально уступила «Енисею». А вот поединок с КАМАЗом завершился боевым паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 ничьих. В этих поединках «Спартак» Кострома забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Костромичи имеют относительно надежные тылы. Команда в среднем пропускает аккурат гол за матч.
Причем «Спартак» Кострома не может победить уже 6 матчей кряду. Да и вообще, что-то сломалось нынче в командном механизме...
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Костромичи постараются как можно скорее вернуться на победный путь.
«Черноморец» Нв
Турнирное положение: «Моряки» бьются за выживание в первой лиге. Команда ныне пребывает на 13 строчке турнирной таблицы.
Причем «Черноморец» Нв лишь на 3 очка оторвался от опасной зоны. А вот отличилась команда 19 забитыми мячами в 16 поединках.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Моряки» не смогли одолеть «Челябинск» (0:0).
До того команда подписала мировую с «Нефтехимиком» (1:1). А вот чуть ранее она в Кубке России уступила второлиговому «Кубань Холдингу» (1:2).
При этом «Черноморец» Нв в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Моряки» имеют не столь надежные тылы. Команда пропустила 20 мячей в 16 матчах.
При этом «Черноморец» Нв не побеждал в 4 своих последних поединках. Да и голы команде Вадима Евсеева даются несколько натужно.
Зато привычно эффективен Саид Алиев. Форвард новороссийцев успел отличиться уже 6 голами в текущем первенстве.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Моряки» намерены воспользоваться проблемами костромичей.
Статистика для ставок
- «Моряки» не побеждали в 4 своих последних поединках
- Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч
- Костромичи не могут победить уже 6 матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спартак» Кострома — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.60 и 1.42.
Прогноз: Костромичи намерены прервать свой безвыигрышный сериал, и наверняка будут максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева способны поднатореть в плане реализации, тогда как «моряки» нынче крайне нестабильны.
Ставка: Победа «Спартака» Кострома за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.60