Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов высказался о матче против «Сочи» (3:1).

Ильдар Ахметзянов globallookpress.com

«Эмоций очень много, спасибо за поздравление. В любом случае эта победа должна быть направлена в сторону наших болельщиков. Я в первый раз на этом стадионе в качестве главного тренера. Но свободные места на стадионе присутствуют, поэтому нужно игрой и результатом показывать и доказывать, чтобы наши болельщики приходили и поддерживали нас. Этот стадион может стать даже не 12‑м игроком, а чем‑то большим, чтобы помогал нам и способствовали уверенной и красивой игре при должном результате.

Каждая победа приносит только невероятно положительные эмоции, но праздновать нам пока очень рано. Это первая победа после долгого и большого перерыва. У нас через три дня игра на Кубок России, мы туда точно не выходим играть в поддавки, в этом матче тоже хотелось бы сыграть как можно лучше. Праздновать будем через месяц, когда будем в отпуске, а сейчас хотелось бы максимальной концентрации и как можно больше положительных моментов, очков и побед до конца первой части сезона.

Мне очень понравился матч в исполнении нашей команды, ребята молодцы. Выходя с такими глазами на футбольное поле, я знал, что всё будет хорошо. С такими глазами невозможно не добиваться результата», — цитирует Ахметзянова «Матч ТВ».

После 14 туров «Оренбург» с 11 очками занимает 14-е место, «Сочи» с 8 очками располагается на 15-м месте турнирной таблицы РПЛ.

В следующем туре «Оренбург» сыграет с «Локомотивом» 9 ноября, а «Сочи» примет «Ростов» 8 ноября.​