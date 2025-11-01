«Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест» поделили очки (2:2) в матче 10-го тура английской Премьер-лиги.

Фрагмент матча
Фрагмент матча globallookpress.com

В составе хозяев голы записали на свой счет Морган Гиббс-Уайт на 48-й минуте и Николо Савона на 50-й минуте.

У «Манчестер Юнайтед» отличились Каземиро на 34-й минуте и Амад Диалло на 81-й минуте.

Результат матча

Ноттингем ФорестНоттингемНоттингем Форест2:2Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМанчестер
0:1 Каземиро 34' 1:1 Морган Гиббз-Уайт 48' 2:1 Николо Савона 50' 2:2 Амад Диалло 81'
Ноттингем Форест:  Матц Зельс,  Николо Савона,  Никола Миленкович,  Мурилло,  Неко Уильямс,  Эллиот Андерсон,  Дуглас Луис (Райан Йейтс 14'),  Морган Гиббз-Уайт,  Каллум Хадсон-Одои (Ибраим Сангаре 90'),  Игор Жезус (Тайво Авонийи 77'),  Дан Ндой
Манчестер Юнайтед:  Сенне Ламменс,  Диогу Далот (Патрик Доргу 68'),  Люк Шоу,  Маттейс де Лигт,  Лени Йоро (Нуссайр Мазрауи 77'),  Бруну Фернандеш,  Каземиро,  Беньямин Шешко,  Матеус Кунья,  Брайан Мбемо,  Амад Диалло
Жёлтые карточки:  Дан Ндой 62'  —  Нуссайр Мазрауи 85'

«Манчестер Юнайтед» располагается на 5-й позиции в таблице АПЛ с 17-ю очками в активе.  «Ноттингем Форест» занимает 18-ю строчку (6).