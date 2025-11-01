«Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест» поделили очки (2:2) в матче 10-го тура английской Премьер-лиги.
В составе хозяев голы записали на свой счет Морган Гиббс-Уайт на 48-й минуте и Николо Савона на 50-й минуте.
У «Манчестер Юнайтед» отличились Каземиро на 34-й минуте и Амад Диалло на 81-й минуте.
Результат матча
Ноттингем ФорестНоттингем2:2Манчестер ЮнайтедМанчестер
0:1 Каземиро 34' 1:1 Морган Гиббз-Уайт 48' 2:1 Николо Савона 50' 2:2 Амад Диалло 81'
Ноттингем Форест: Матц Зельс, Николо Савона, Никола Миленкович, Мурилло, Неко Уильямс, Эллиот Андерсон, Дуглас Луис (Райан Йейтс 14'), Морган Гиббз-Уайт, Каллум Хадсон-Одои (Ибраим Сангаре 90'), Игор Жезус (Тайво Авонийи 77'), Дан Ндой
Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Диогу Далот (Патрик Доргу 68'), Люк Шоу, Маттейс де Лигт, Лени Йоро (Нуссайр Мазрауи 77'), Бруну Фернандеш, Каземиро, Беньямин Шешко, Матеус Кунья, Брайан Мбемо, Амад Диалло
Жёлтые карточки: Дан Ндой 62' — Нуссайр Мазрауи 85'
«Манчестер Юнайтед» располагается на 5-й позиции в таблице АПЛ с 17-ю очками в активе. «Ноттингем Форест» занимает 18-ю строчку (6).