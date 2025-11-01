«Манчестер Юнайтед» располагается на 5-й позиции в таблице АПЛ с 17-ю очками в активе. «Ноттингем Форест» занимает 18-ю строчку (6).

У «Манчестер Юнайтед» отличились Каземиро на 34-й минуте и Амад Диалло на 81-й минуте.

В составе хозяев голы записали на свой счет Морган Гиббс-Уайт на 48-й минуте и Николо Савона на 50-й минуте.

«Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест» поделили очки (2:2) в матче 10-го тура английской Премьер-лиги.

2.02

Прогнозы•Завтра 19:30 «Манчестер Сити» — «Борнмут». Прогноз и ставка Выбьет ли «Манчестер Сити» со 2-го места «Борнмут»?

Футбол•Сегодня 20:28 «Тоттенхэм» — «Челси»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Футбол•Сегодня 16:37 Леверкузенский парадокс: как увольнение тен Хага помогло «Байеру» начать новую жизнь

Футбол•Сегодня 12:13 Семь столпов Аморима: без них уже невозможно представить «Манчестер Юнайтед»

Футбол•Вчера 16:09 «Челси» без лица: семь проблем, которые должен решить Энцо Мареска

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 14:45 Хаби Алонсо меняет правила: лидеры и жертвы новой эпохи «Реала»

Футбол•Сегодня 10:25 «Ноль амбиций»: как «Селтик» превратился в клуб с токсичной атмосферой

Футбол•Вчера 16:45 Умный — не значит волшебник: Спаллетти сделает «Ювентус» лучше, но не спасет его в одиночку

Футбол•Вчера 16:42 «Зенит» убивает российских футболистов: кто стал «жертвой» петербургского клуба?

Футбол•Вчера 20:06 «Реал» против УЕФА: почему мадридцы требуют 4,5 миллиарда евро за провал Суперлиги

Выбор читателей

Футбол•27/10/2025 16:10 Фиаско Юрана в Турции: 11 матчей — и отставка от Садыгова?

Футбол•29/10/2025 10:02 «Ман Сити» в плену Холанна: почему команда Гвардиолы рискует остаться без титула

Теннис•29/10/2025 16:46 Теннисная Золушка из Монако: как Вашеро прошел путь из ниоткуда в топ-40

Теннис•27/10/2025 02:12 Неделя тенниса: Андреева мимо итогового, второй титул Фонсеки, Зверев почти остановил Синнера

Футбол•27/10/2025 16:37 Пять этапов Ламина Ямаля: как «Барселона» наблюдала за рождением феномена

Самое интересное

Футбол•24/10/2025 15:19 «Хартс» против Глазго: дуополия «Старой Фирмы» трещит по швам

Бои•24/10/2025 12:10 Кормье в 39 лет чемпион UFC, а Фергюсон в 35 уже — все. Почему пик тяжеловесов самый долгий?

Футбол•24/10/2025 08:10 Иногда они возвращаются: какие клубы пережили «небесную лигу»?

Футбол•23/10/2025 18:37 Звездный инкубатор: Узун, Ларссон и еще четыре игрока «Айнтрахта», которые уже на радаре топ-клубов