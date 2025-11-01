прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.33

25 октября в девятом туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 18:00 мск.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Ноттингем Форест» после девяти туров английской Премьер-лиги имеет 5 очков в активе и занимает 18-е место в турнирной таблице при пяти забитых и 17 пропущенных мячах.

Последние матчи: в последнем матче «Ноттингем» в гостях проиграл «Борнмуту» со счетом 0:2.

До того команда обыграла «Порту» (2:0) в Лиге Европы и проиграла «Челси» (0:3) в АПЛ.

Не сыграют: травмированы — Аина, Баква

Состояние команды: «Ноттингем» начал сезон из рук вон плохо и уже успел сменить двух тренеров по ходу сезона.

После впечатляющего прошлого сезона Нуну Эшпириту Санту был уволен со своей должности из-за не самого лучшего старта, но сменивший его Анге Постекоглу не смог исправить ситуацию, после чего главным тренером «лесников» стал Шон Дайч, с которым команда будет бороться за выживание.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Ман Юнайтед» после девяти туров занимает 6-е место в таблице английской Премьер-лиги имеет 16 очков в активе с положительной разницей мячей 15:14.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Юнайтед» обыграл дома «Брайтон» со счетом 4:2.

Перед этим «Ман Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» (2:1) и «Сандерленд» (2:0)

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ман Юнайтед» после неровного старта сезона, кажется, начал нащупывать свою игру и начал набирать очки.

Стоит отметить, что в последних пяти встречах подопечные Рубена Аморима одержали четыре победы, что не может не радовать настрадавшихся вдовль фанатов и игроков клуба, не говоря о нещадно критикуемом португальском специалисте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ман Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.11. Ничья — в 3.80, выигрыш «Ноттингема» — в 3.35.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.06.

Прогноз: «Ноттингем Форест» будет изо всех сил пытаться выбить из колеи «манкунианцев» и сделает все возможное, чтобы сдержать атакующий натиск соперников, но и сами не порадуют множеством голов

Ставка: Тотал меньше 2,5 за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, при котором команды не выявят победителя

Ставка: Ничья за 3.70.