25 октября в девятом туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 18:00 мск.
«Ноттингем Форест»
Турнирное положение: «Ноттингем Форест» после девяти туров английской Премьер-лиги имеет 5 очков в активе и занимает 18-е место в турнирной таблице при пяти забитых и 17 пропущенных мячах.
Последние матчи: в последнем матче «Ноттингем» в гостях проиграл «Борнмуту» со счетом 0:2.
До того команда обыграла «Порту» (2:0) в Лиге Европы и проиграла «Челси» (0:3) в АПЛ.
Не сыграют: травмированы — Аина, Баква
Состояние команды: «Ноттингем» начал сезон из рук вон плохо и уже успел сменить двух тренеров по ходу сезона.
После впечатляющего прошлого сезона Нуну Эшпириту Санту был уволен со своей должности из-за не самого лучшего старта, но сменивший его Анге Постекоглу не смог исправить ситуацию, после чего главным тренером «лесников» стал Шон Дайч, с которым команда будет бороться за выживание.
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: «Ман Юнайтед» после девяти туров занимает 6-е место в таблице английской Премьер-лиги имеет 16 очков в активе с положительной разницей мячей 15:14.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Юнайтед» обыграл дома «Брайтон» со счетом 4:2.
Перед этим «Ман Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» (2:1) и «Сандерленд» (2:0)
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ман Юнайтед» после неровного старта сезона, кажется, начал нащупывать свою игру и начал набирать очки.
Стоит отметить, что в последних пяти встречах подопечные Рубена Аморима одержали четыре победы, что не может не радовать настрадавшихся вдовль фанатов и игроков клуба, не говоря о нещадно критикуемом португальском специалисте.
Статистика для ставок
- «Бернли» побеждал «Арсенал» в последний раз в 2020-м году
- «Арсенал» побеждает в 8 встречах кряду
- «Бернли» не забивал «Арсеналу» в двух последних домашних играх.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ман Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.11. Ничья — в 3.80, выигрыш «Ноттингема» — в 3.35.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.06.
Прогноз: «Ноттингем Форест» будет изо всех сил пытаться выбить из колеи «манкунианцев» и сделает все возможное, чтобы сдержать атакующий натиск соперников, но и сами не порадуют множеством голов
Ставка: Тотал меньше 2,5 за 2.06.
Прогноз: более рискованный прогноз, при котором команды не выявят победителя
Ставка: Ничья за 3.70.