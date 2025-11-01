Удержит ли «Наполи» лидерство после матча с «Комо»?

В субботу, 1 ноября, «Наполи» примет «Комо» в рамках 10-го тура итальянской Серии А. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

45' 4 минуты добавлено к первому тайму!

44' Замбо-Ангисса («Наполи») навесил с правого фланга во вратарскую, но там никого из партнеров не было.

43' Угловой у хозяев: Давид Нерес («Наполи») навесил в штрафную, Маттео Политано («Наполи») пробил очень неточно.

41' Навес в штрафную «Наполи», Альваро Мората («Комо») попытался пробить головой, но мяч скользнул по его голове и улетел в аут.

39' Иван Смолчич («Комо») грубо сыграл при оборе мяча у Расмуса Хёйлунна («Наполи») и получил горчичник.

38' Грубая игра пошла с обеих сторон!

Статистика матча 1 Удары в створ 0 0 Удары мимо 1 58 Владение мячом 42 8 Угловые удары 1 1 Офсайды 0 4 Фолы 2

37' Билли Гилмор («Наполи») получил травму и покинул поле, вместо него в игру вступил Элиф Элмас.

34' Альваро Мората («Комо») получает по ногам вблизи чужой штрафной, а это опасный стандарт для гостей.

32' Скотт Мактоминай («Наполи») нанес дальний удар в створ ворот, но Жан Бутез («Комо») отбил мяч перед собой.

31' Джованни Ди Лоренцо («Наполи») включил высокий прессинг, но перестарался и сфолил на своей правой бровке.

30' Диего Карлос («Комо») упал на газон и у него явные проблемы со здоровьем! Возможно и ему потребуется замена.

28' Жан Бутез («Комо») через пас начинает атаку своей команды, Диего Карлос («Комо») выполняет дальний заброс вперед. но эта передача оказывается безадресной.

26' Альваро Мората («Комо») неуверенно пробил пенальти по центру ворот и Ваня Милинкович-Савич («Наполи») отбил мяч! Счет остается прежним — 0:0!

25' Арбитр проконсультировался с помощниками VAR и назначил одиннадцатиметровый!

24' Ваня Милинкович-Савич («Наполи») сбивает в своей штрафной Альваро Мората («Комо») и это пенальти!

23' Максанс Какере («Комо») навесил с углового в штрафную, но партнеры все пролетели мимо мяча.

21' Замбо-Ангисса («Наполи») получает желтую карточку за грубый фол на своей половине поля.

19' Джейден Аддай («Комо») совершил сольный проход к штрафной гостей, но воткнулся в Замбо-Ангисса («Наполи») и оба упали на газон.

18' Много борьбы в центре поля, но пока ни одна из команд не создает опасностей у чужих ворот.

16' Максимо Перроне («Комо») наступил на ногу Билли Гилмору («Наполи») и получил за это желтую карточку.

15' Ваня Милинкович-Савич («Наполи») зарядил мячом в голову Альваро Морате («Комо»), форвард гостей упал на газон!

14' Джованни Ди Лоренцо («Наполи») бьет по ногам Ассане Диао («Комо»), это стандарт для гостей.

12' Навес «Наполи» с углового в штрафную, там на газон Рамон Хакобо («Комо»), это фо лв атаке.

11' Давид Нерес («Наполи») прострелил с левого фланга в штрафную гостей, защитник выбил мяч на угловой.

09' Темп игры не очень высокий — гости решили не торопиться с разгоном своей атаки и катают мяч в центре поля.

08' Марк-Оливер Кемпф («Комо») не может продолжить игру, вместо него на поле выходит бразильский защитник Диего Карлос.

06' Лежит на газоне Марк-Оливер Кемпф («Комо»), ему оказывают медицинскую помощь! Он столкнулся с освоим же игроков.

04' Максанс Какере («Комо») поймал отскок возле штрафной соперника и нанес удар слету, Ваня Милинкович-Савич («Наполи») зафиксировал мяч в руках.

02' Николас Пас («Комо») фолит в атаке, стандарт быстро разыграли хозяева и отправились в нападение.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Наполи» — «Комо» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

19:58 Главные действующие лица появляются на газоне «Стадиона имени Марадоны». Игра вот-вот начнется!

19:55 Сегодня в Неаполе ясно, во время матча температура будет около +20℃.

19:53 Главным арбитром встречи назначен Лука Цуфферли.

19:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

19:45 Сегодняшний матч пройдет в Неаполе на «Стадионе имени Марадоны», который вмещает 54 726 зрителей.

19:40 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура итальянской Серии А между «Наполи» и «Комо», командами из ТОП-5 турнирной таблицы. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Наполи»: Милинкович-Савич Ваня, Ди Лоренцо Джованни, Ррахмани Амир, Буонджорно Алессандро, Спинаццола Леонардо, Замбо-Ангисса Андре-Франк, Гилмор Билли, Мактоминай Скотт, Политано Маттео, Хёйлунн Расмус, Нерес Давид.

«Комо»: Бутез Жан, Смолчич Иван, Хакобо Рамон, Кемпф Марк-Оливер, Валле Алекс, Какере Максанс, Перроне Максимо, Аддай Джейден, Пас Николас, Диао Ассане, Мората Альваро.

«Наполи»

«Наполи» великолепно проводит стартовый отрезок чемпионата и в данный момент возглавляет турнирную таблицу Серии А. После девяти проведенных туров на счету неаполитанцев 21 очко. Столько же еще и у «Ромы», но она уступает по дополнительным показателям.

В двух последних турах «Наполи» одержал важные для себя победы. В первую очередь отметим домашнюю викторию над прямым конкурентом за чемпионство — Интером (3:1). Дальше был классный матч с Лечче, где «бело-голубые» выиграли со счетом 1:0.

«Комо»

«Комо» многих удивляет своей игрой в нынешнем сезоне — команда недавно ворвалась в элиту итальянского футбола а уже идет в числе лидеров чемпионата. В данный момент «Комо» располагается на пятой строчке и уступает лидирующему «Наполи» пять очков.

В двух последних турах «Комо» набрал четыре турнирных балла, сыграв вничью на выезде с «Пармой» (0:0), а затем обыграв дома «Верону». Беспроигрышная серия «Комо» во все турнирах составляет восемь матчей.

Личные встречи

Между собой эти соперники за последние 20 лет сыграли всего два раза — каждый одержал по одной домашней победе. Последняя очная дуэль между ними произошла в феврале нынешнего года. там Комо праздновал победу со счетом 2:0.

