прогноз на матч Серии А, ставка за 1.95

1 ноября в 10-м туре Серии А сыграют «Наполи» и «Комо». Начало встречи — в 20:00 мск.

«Наполи»

Турнирное положение: «Наполи» после девяти туров текущего розыгрыша итальянского первенства набрал 21 балл и борется за чемпионский титул.

Команда занимает первую строчку, лишь по дополнительным показателям опережая ближайшего преследователя «Рому», а также на три пункта — третий в таблице «Интер» и четвертый — «Милан».

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках девятого тура национального первенства «Партенопеи» на выезде одержали победу над «Лечче» (1:0).

Перед этим в восьмом туре итальянского чемпионата неаполитанцы также набрали три очка, когда теперь в домашних стенах переиграли «Интер» с результатом 3:1.

Не сыграют: травмированы — де Брейне, Лоботка, Лукаку и Мерет, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Наполи» выиграл после двух поражений кряду.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на три очка, особенно на своем поле, а также если учесть перевес в классе над соперником, хотя его сила может стать помехой их усилий.

Кевин де Брейне и Андре Замбо-Ангисса — лучшие бомбардиры команды в Серии А текущего сезона с четырьмя голами.

«Комо»

Турнирное положение: «Комо» после девяти туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 16 очков в таблице и находится в зоне континентальных турниров (топ-6).

Команда занимает пятую строчку с отрывом в один балл от седьмой, нееврокубковой позиции, а также с отставанием в два пункта от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках девятого тура национального чемпионата клуб на своем поле одержал победу над «Вероной» (3:1).

Перед этим в восьмом туре итальянского первенства коллектив уже набрал один балл, когда с результатом 0:0 теперь в чужих стенах разошелся мировой с «Пармой».

Не сыграют: травмированы — Доссена и Серхи Роберто, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Комо» ни разу не проиграл при четырех победах и четырех ничьих.

Это говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на мировой исход, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Нико Пас — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в шести из восьми последних матчей «Наполи» забивали больше 2,5 голов

в шести из восьми последних матчей «Наполи» забивали обе команды

в восьми последних матчах «Комо» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.25, выигрыш «Комо» — в 4.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.18 и 1.68.

Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

1.95 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Наполи» — «Комо» принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: обе команды забьют за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из восьми последних матчей «Наполи».

2.18 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч «Наполи» — «Комо» принесёт прибыль 1180₽, общая выплата — 2180₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.18