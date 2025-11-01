1 ноября в 10-м туре Серии А сыграют «Наполи» и «Комо». Начало встречи — в 20:00 мск.
«Наполи»
Турнирное положение: «Наполи» после девяти туров текущего розыгрыша итальянского первенства набрал 21 балл и борется за чемпионский титул.
Команда занимает первую строчку, лишь по дополнительным показателям опережая ближайшего преследователя «Рому», а также на три пункта — третий в таблице «Интер» и четвертый — «Милан».
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках девятого тура национального первенства «Партенопеи» на выезде одержали победу над «Лечче» (1:0).
Перед этим в восьмом туре итальянского чемпионата неаполитанцы также набрали три очка, когда теперь в домашних стенах переиграли «Интер» с результатом 3:1.
Не сыграют: травмированы — де Брейне, Лоботка, Лукаку и Мерет, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Наполи» выиграл после двух поражений кряду.
Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на три очка, особенно на своем поле, а также если учесть перевес в классе над соперником, хотя его сила может стать помехой их усилий.
Кевин де Брейне и Андре Замбо-Ангисса — лучшие бомбардиры команды в Серии А текущего сезона с четырьмя голами.
«Комо»
Турнирное положение: «Комо» после девяти туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 16 очков в таблице и находится в зоне континентальных турниров (топ-6).
Команда занимает пятую строчку с отрывом в один балл от седьмой, нееврокубковой позиции, а также с отставанием в два пункта от зоны Лиги чемпионов (топ-4).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках девятого тура национального чемпионата клуб на своем поле одержал победу над «Вероной» (3:1).
Перед этим в восьмом туре итальянского первенства коллектив уже набрал один балл, когда с результатом 0:0 теперь в чужих стенах разошелся мировой с «Пармой».
Не сыграют: травмированы — Доссена и Серхи Роберто, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Комо» ни разу не проиграл при четырех победах и четырех ничьих.
Это говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на мировой исход, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Нико Пас — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в шести из восьми последних матчей «Наполи» забивали больше 2,5 голов
- в шести из восьми последних матчей «Наполи» забивали обе команды
- в восьми последних матчах «Комо» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.25, выигрыш «Комо» — в 4.60.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.18 и 1.68.
Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних домашних поединках.
При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из восьми последних матчей «Наполи».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.18